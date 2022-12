César Acuña, ex candidato presidencial por Alianza Para el Progreso | Fuente: RPP

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó este lunes que el próximo Presidente de la República tiene la "gran responsabilidad" de atender el "centro y sur" del país, ya que, consideró, las elecciones generales dejan un país dividido.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el excandidato presidencial por APP, agradeció a las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes por "votar pensando en la gobernabilidad", estabilidad económica y en la inversión.

"Los amigos del norte del Perú entendieron el mensaje, lo que no pasó con el sur. En el sur hubo un voto, digamos, donde han sentido que el Estado no está cerca de ellos. Entonces, yo lamento que hoy tengamos dos países diferentes, un país que no tiene escuelas, carreteras y centros de salud y realmente la presidenta o el presidente que juramente el 28 de julio tiene una gran responsabilidad de atender a la región Apurímac, Huancavelica, Puno y Cusco", dijo César Acuña.

César Acuña pide respetar los resultados

César Acuña afirmó que su partido APP apoyará gobernabilidad y defenderá el Estado de derecho. Además, señaló que como partido buscarán que "nunca más haya el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo".

"Nosotros no queremos ser parte del Ejecutivo, pero sí queremos ser parte de la construcción de un gran país, sí queremos ser parte de cambiar este país abandonado, cambiar este país olvidado, y trabajar por esas personas que tienen derecho a reclamar y exigir que el Estado tiene que atenderlos dándoles buena educación, buena salud, carreteras y calidad de vida", expresó.

Asimismo, César Acuña invocó a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) a respetar los resultados electorales y exhortó a los peruanos sacar adelante al país

"A partir del 28 de julio la presidenta o el presidente los ojos del Gobierno deben estar en el centro y sur del Perú porque no podemos seguir viviendo en un país dividido", insistió.

Demanda

En relación a la demanda contra el autor del libro ‘Plata como cancha’, César Acuña, señaló que la querella busca defender su dignidad y aclaró que el monto de S/ 100 millones es para repartirlo entre la población de las regiones del sur del país.

"Mi dignidad vale oro, me ha costado 68 años de mi vida y no puedo permitir que una persona en un libro escriba mentiras, si él me demuestra que algo es cierto en ese libro, entonces yo podría pedir hasta disculpas. Él ha escrito cosas que no he cierto, no está bien que un joven de 34 años escriba un libo para hacer daño a una persona", dijo.

