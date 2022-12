Carolina Lizárraga | Fuente: Andina

La precandidata presidencial del Partido Morado, Carolina Lizárraga, denunció este jueves que su plancha para las elecciones internas de su organización no tiene el mismo "trato horizontal" ya que el otro precandidato presidencial Julio Guzmán le lleva "muchísimas ventajas".

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, la congresista del Partido Morado lamentó que cada día hay una "campaña destructiva" de mayor tamaño contra su prestigio. Sin embargo, rechazó renunciar a su precandidatura: "Suelo terminar las cosas que hago y yo no me corro".

"Las ventajas que me lleva son tremendas, él es el presidente del Partido Morado. Tengo entendido que ayer un comité que debería ser imparcial, designado por la dirigencia, estaba organizando cómo iban votar los señores por el señor Guzmán. Nosotros no tenemos acceso al padrón de todos los militantes del Partido Morado por lo tanto no podemos comunicarnos con todos ellos para dar nuestras ofertas electorales. En cambio el señor Guzmán tiene todos los datos", dijo.

Carolina Lizárraga también sostuvo que Julio Guzmán buscó ser visto a través de las cámaras de los medios de comunicación al salir a las calles a convocar a movilizaciones contra el gobierno de Manuel Merino, mientras que ella realizaba un "trabajo eficiente de bajo perfil" acudiendo a comisarías y hospitales para ver la situación de los jóvenes que salieron a marchar.

"El señor Guzmán no me lleva una, me lleva muchísimas ventajas en esta competencia interna porque no es una competencia de cancha plana", indicó.

De otro lado, Carolina Lizárraga rechazó las expresiones del parlamentario Manuel Merino, quien exhortó al Partido Morado al retiro de su plancha presidencial para garantizar un proceso electoral neutral y transparente.

"Con el respeto que le tengo al señor Merino, no es la persona para dar consejos democráticos actualmente. El Partido Morado es un partido suficientemente democrático para poder participar", manifestó.

