Sobre educación: "En primer lugar, distribuir todas las tablets para que los niños que están desconectados puedan estar en el programa virtual. Lo segundo, un programa subsidiado de datos de Internet porque los padres no tienen empleo y no lo pueden financiar. Finalmente, crear el programa de educadores, de los promotores educativos, para que vayan a los lugares más alejados en donde no hay conectividad".