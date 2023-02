Keiko Fujimori y Pedro Castillo protagonizarán el primer debate de segunda vuelta del 2021. Pero ya antes se han presentado eventos similares. | Fuente: Andina

En los últimos días los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori entraron en un intercambio de palabras que culminó con el reto a un debate previo a los que organizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Luego de varias propuestas, el encuentro quedó pactado para realizarse en la ciudad de Chota, en Cajamarca.

El debate electoral es uno de los mecanismos que ya cuenta con varios años. De las plazas públicas y encuentros multitudinarios, los candidatos pasaron a enfrentar sus ideas en un careo. Se cuenta que el primer debate presidencial televisado en el mundo fue en 1960, entre Richard Nixon y John F. Kennedy, por la presidencia de Estados Unidos. En el Perú, el antecedente a los actuales debates se encuentra en 1966, entre Luis Bedoya Reyes y Jorge Grieve, por la alcaldía de Lima.

Luego siguieron los años de la dictadura militar iniciada por Juan Velasco Alvarado. Pero fue desde 1980, con el retorno a la democracia, cuando se retoman las campañas políticas.

De los debates presidenciales, comenta Luis Benavente, especialista en temas electorales, el más recordado, el más emblemático, es el que ocurrió en 1990 entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Y se transmitió de manera masiva por televisión. “Fue un debate donde los dos estuvieron muy bien, fueron preparados para desarmar al rival. Creo que es el que más se recuerda”, comenta a RPP Noticias el director de Vox Populi.

¿Por qué es importante el debate Vargas Llosa-Fujimori? El politólogo Cristhian Jaramillo precisa que en esa elección se introducen nuevas figuras en la estrategia de campaña política y de comunicación política. “Se dan los primeros atisbos de lo que es la comunicación política y cómo ejercer y dar ciertas percepciones a la ciudadanía a través de noticias que no necesariamente son verdaderas: son falsas o tienen una base bastante exagerada y alejada de la realidad”, indicó el analista político.

Pero los debates también tienen hechos peculiares, recuerda Benavente, como el de Ollanta Humala y Alan García, donde el candidato nacionalista llegó tarde, no se anudó la corbata y estuvo bastante desafiante. Y también hay hechos recientes. La politóloga Paula Távara recuerda la polémica de la campaña del 2016. “Probablemente, por su cercanía histórica y anecdótica, uno de los más recordados sea el segundo debate de la segunda vuelta del 2016, en donde el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski acuñó la frase 'Tú no has cambiado, pelona' para referirse a la señora Keiko Fujimori”, indicó a este medio.

Lima no es el Perú

Lima es para muchos el lugar central en los acontecimientos políticos. Sin embargo, en los últimos años la tendencia ha sido salir de la capital y llevar los debates a las regiones para tener una participación democrática. En ese sentido es que este debate previo se realizaría en Cajamarca.

Un antecedente se dio en la elección municipal entre Luis Castañeda Lossio y Alberto Andrade, en el 2002. Benavente recuerda que el debate se dio tras la presentación de candidatos en la Universidad del Pacífico. “Andrade desafió a Castañeda y lo retó a un debate entre los dos, y Castañeda llevó ese debate a Manchay. De alguna manera fue pieza clave para el triunfo de Castañeda sobre Andrade”, comenta.

Manchay es un centro poblado de Pachacamac, en la periferia de la capital. Para ese entonces Alberto Andrade respondió a Luis Castañeda con la siguiente frase, frente a las cámaras de Televisión: “Si quieres en Manchay, Manchay te doy”.

Pero, en lo que se refiere a elecciones presidenciales, el antecedente está en la segunda vuelta del 2016, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Fue el primer debate descentralizado. Paula Távara nos comenta que “en esa ocasión se promovió desde diversas instituciones que uno de los debates fuese descentralizado y el Jurado Nacional de Elecciones lo organizó en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura”.

En el 2016 el debate presidencial se realizó en Piura. Es el antecedente más reciente a un debate fuera de Lima. | Fuente: Andina

Candidatos en la historia

El Perú ha tenido varios candidatos que de alguna manera han marcado un hito importante en nuestra historia. Y esta campaña electoral no sería diferente. Pedro Castillo llega a la segunda vuelta por primera vez y en su primera campaña presidencial. En tanto, Keiko Fujimori es la primera mujer en llegar a la segunda vuelta electoral y en participar por tercera vez. Es decir, es la candidata que más ha postulado y llegado a esta instancia.

“Efectivamente, después del retorno a la democracia, Keiko Fujimori es la candidata que más veces ha llegado a una segunda vuelta y también es la candidata mujer que ha llegado a una segunda vuelta. Hay, evidentemente, una dimensión histórica para la elección que se ha vivido en un proceso de pandemia, que es nuestra elección de bicentenario, pero también una relevancia dentro del mismo fujimorismo”, comenta Jaramillo.

Fujimori ganó una curul en la elección parlamentaria del 2006. Para la presidencia del país postuló en el 2011, cuando enfrentó a Ollanta Humala. Luego, en el 2016 volvió a postular y cayó en la segunda vuelta tras enfrentar a Pedro Pablo Kuczynski.

Esta es su tercera campaña presidencial, la tercera vez consecutiva que llega a la segunda vuelta y la tercera vez que enfrentará un debate presidencial. ¿Cómo le fue? Para Luis Benavente la candidata fujimorista perdió aquellos encuentros, aunque esta vez podría tener más ventaja. “Creo que en ambas veces perdió el debate y esta vez las cosas están a su favor porque, comparativamente con Castillo, ella tiene mucho mejor capacidad oratoria, muchos más recursos que Castillo”, señaló el analista político.

Sin embargo, aún no está todo resuelto. Los electores esperan conocer más de sus candidatos y definir su voto para el próximo 6 de junio.

