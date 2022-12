El periodista se refirió a la presentación de ambos candidatos en el debate presidencial. | Fuente: Andina

El periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa se refirió al evento de este lunes en donde Keiko Fujimori firmará el pacto por la democracia en presencia del opositor venezolano Leopoldo López y -virtualmente- del premio nobel Mario Vargas Llosa.

En conversación con Ampliación de Noticias, este resaltó la importancia del evento que se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa. "Será importante ante el país y ante el testigo de compromiso firme con valores fundamentales”, dijo.

También habló sobre el último debate presidencial y destacó que la lideresa de Fuerza Popular ha reconocido las malas direcciones que esta realizó cuando obtuvo mayoría congresal en 2016.

"Ella es muy consciente que en los últimos años la conducta de la mayoría parlamentaria ha creado una desafección en una parte del pueblo peruano con el fujimorismo y con la clase política en general. Ella ha reconocido errores una y otra vez, casi obsesivamente", dijo.

Además, el hijo del premio nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, precisó que esta tuvo el "esfuerzo" de dirigirse a la mayoría de peruanos y brindar propuestas.

PROPUESTAS DE BONOS

Álvaro Vargas Llosa defendió además las propuestas de Keiko Fujimori en materia económica, como el brindar bonos a la ciudadanía. Al respecto, argumentó cómo es que estos se plantearían llevar a cabo.

"En una eventual administración de Keiko Fujimori, con un aumento de la inversión privada, con un nivel de ejecución privada muy significativo y un nivel de ejecución presupuestaria infinitamente más eficaz en los últimos años, la posibilidad de redistribución pasan a ser posibles y no una oferta populista", precisó.

"Si no tienes un aumento de inversión, si no destrabas proyectos de más de 50 mil millones de dólares esperando ser destrabados, si no generas más confianza y mantienes el presupuesto, evidentemente no lo puedes financiar (bonos), pero ese no es el escenario que estamos anticipando", agregó.

