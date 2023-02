Elecciones 2021 | Fuente: Andina

El presidente Ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres precisó este lunes que todavía hay un 23% de votos sin precisar y votos en blanco que se muestra como un "espacio para crecer" en favor de los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Torres sostuvo que las percepciones del electorado ante ambos candidatos presidenciales puede ir cambiando a lo largo de las encuestas y eventuales debates.

"Hay un buen numero de votos indecisos y votos en blancos, en total en esta encuesta esto suma 23%. En la segunda vuelta normalmente esto baja. Todavía ahí hay un espacio para crecer de por lo menos en 12 a 15% puntos porcentuales y el otro espacio es quitarse los votos el uno a otro", dijo.

"Acortamiento de la brecha"

Alfredo Torres señaló que la encuesta de Ipsos revela un "avance modesto" y "un acortamiento de la brecha" de Keiko Fujimori en relación a Pedro Castillo en intención de voto con miras a la segunda vuelta.

"En el tema de la pandemia como en el tema de formar gabinete, Keiko Fujimori sale con mejores expectativas de parte de la ciudadanía que Pedro Castillo. Es decir la gente cree que ella tendría mejor capacidad de convocar a un gabinete técnico, mientras que Castillo no tanto. Lo mismo ocurre en el tema de la pandemia con capacidad de enfrentarla que Castillo. En todo caso lo que estamos viendo todavía eso no se refleja en intención de voto porque todavía existe un antivoto hacia Keiko Fujimori", explicó.

En relación a la percepción ciudadana sobre el modelo económico, Alfredo Torres afirmó que la encuesta de Ipsos revela que la "gran mayoría de peruanos quiere ajustes" y "quiere cambios moderados" porque, opinó, hay una serie de temas que han funcionado bien en los últimos 30 años especialmente en el tema económico.

"Lo que no ha funcionado bien es la manera cómo invierte el Estado, cómo gasta el Estado los recursos que obtiene gracias a este crecimiento. El sistema de salud está colapsado, la educación no está en las mejores expectativas. Ha habido casos de corrupción en obras públicas, todo eso genera una percepción que se necesita un cambio en el modelo y eso pasa por reformar el Estado. Un cambio radical sería también la forma como ha crecido la economía y eso lo quiere un tercio de la población, pero no la mayoría", aclaró.

Debates y segmentos

De otro lado, Alfredo Torres argumentó que se requiere debates presidenciales para "justamente entender los planteamientos económicos" de Pedro Castillo y Keiko Fujimori ya que aún "hay un electorado muy dividido" sobre la preferencia electoral.

"Esta encuesta todavía no mide el post debate (...) dada la sensación que esta actitud de ir a jugar de visitante pueda haber sido bien recibida por la población y fue evidente que el candidato Castillo prefería no hacer debate y si él persiste en esta actitud de no hacer debates tampoco lo va a ayudar en términos de confianza de la ciudadanía", expresó.

Finalmente, Alfredo Torres explicó el segmento A de la población representa en votos solo el 2%; el B, un 12%; el C, un 32%; el D, un 24%; y el E, un 30%. "La mayor parte del E está en el ámbito rural en asentamientos humanos muy recientes en las ciudades y la mayor parte de los sectores populares en las ciudades son nivel D", agregó.

