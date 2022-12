Alejandro Neyra, ministro de Cultura. | Fuente: RPP

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, señaló este viernes que los ministros estaban enterados que el presidente Francisco Sagasti había mantenido comunicación con personas cercanas con las candidaturas de Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

"Nosotros sabemos que el Presidente en los últimos días ha dialogado con muchas personas de diferente proveniencia. Él mismo ha aclarado en su tweet que ha hablado, no solamente con Mario Vargas Llosa, sino con otras personas allegadas a los dos partidos políticos en pugna en esta segunda vuelta", dijo.

Alejandro Neyra también indicó que no conoce exactamente con quiénes más conversó el Jefe de Estado y destacó que Francisco Sagasti siempre ha pedido a sus ministros absoluta neutralidad en el proceso electoral.

"Estoy seguro que el mismo Presidente va a decir con quiénes si lo considera oportuno y en el momento que lo considere apropiado", expresó.

Pide contribuir con la "calma y serenidad"

El ministro de Cultura sostuvo que nunca hubo interferencia del Gobierno durante las elecciones y sobre una supuesta intención de censurar al presidente Francisco Sagasti manifestó que confía en que no prospere una iniciativa como esta.

"Esperemos que no haya ningún tipo de esta medida, finalmente no hay ninguna causa para que alguien puede acusarle de violar el principio de neutralidad. Creo que los congresistas van a ser suficientemente conscientes de que el país está atravesando una situación de crispación y tenemos todos que poner de nuestra parte para encontrar la mayor calma y serenidad. No creo que prospere ningún tipo de iniciativa en ese sentido", afirmó.

Alejandro Neyra realizó estas declaraciones tras participar en la reinauguración de la Estación de Biblioteca Pública "Martha Fernández de López", ubicada en el Rímac.

