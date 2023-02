Alberto Beingolea | Fuente: Andina

El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, aseguró este domingo que de todas maneras su organización política participará en las Elecciones Generales del 2021 tras lamentar nuevamente la ruptura del acuerdo político con Alianza Para el Progreso (APP).

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de Domingo, el excongresista se mostró optimista en no perder su inscripción política y destacó que el PPC tiene más de 50 años de existencia, organizado y con cuadros políticos suficientes.

"Por supuesto que nos vamos a presentar, sin ninguna duda y con mucha pena porque no creíamos en la dispersión del voto del sector, pero lamentablemente esto no se ha podido, las otras colectividades no lo han entendido", dijo.

Alberto Beingolea explicó que antes de conversaciones con otras organizaciones políticas, los "cuatro presidenciables en PPC" decidieron declinar su precandidatura. Sin embargo, sostuvo que ahora el panorama cambió. Además, aclaró que Lourdes Flores no será precandidata presidencial.

"Pierde el Perú"

En relación a APP, Alberto Beingolea explicó que si bien la dirigencia del PPC había aprobado la alianza con esta organización, un grupo de personas que no son dirigentes hicieron bulla y la situación con el partido de César Acuña "no se pudo sostener".

"Cada uno sabe lo que gana y lo que pierde. Creo que en general pierde el Perú y lo digo con serenidad (...) nosotros habíamos recibido el mandato de tratar la posibilidad de presentar al electorado del Perú una gran unidad con todos los del centro para evitar que haya una segunda vuelta entre los extremos", expresó.

NUESTROS PODCASTS'Espacio vital': En este programa, el Dr. Elmer Huerta explica en qué consiste la reinfección de un estadounidense de la COVID-19, que suscita nuevos interrogantes sobre la adquisición de una inmunidad.

Te sugerimos leer