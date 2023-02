Daniel Mora continuará en la carrera de las elecciones congresales. | Fuente: Congreso

Seguirá en carrera. Este sábado, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de retiro del candidato Daniel Mora Zevallos, presentada por el personero legal del Partido Morado, en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias.

No obstante, se mantiene el derecho de la organización política para que, si así lo considera, reformule la presentación de un nuevo pedido de retiro del candidato que reúna las formalidades exigidas en la norma.

El organismo electoral sustentó su decisión en el incumplimiento de requisitos de parte del Partido Morado, al haber omitido adjuntar a su pedido el acta de adopción del acuerdo de retiro por parte de la organización política.

Dicho documento es necesario a fin de que el Jurado Electoral Especial pueda "verificar el procedimiento que medió para la adopción de dicho acuerdo, quiénes participaron en el acuerdo y los motivos de la propuesta del retiro planteados en dicha acta".

Además, señalan que tampoco se adjuntó el escrito de renuncia que el candidato haya presentado y la decisión que haya adoptado el partido respecto de dicha solicitud o alguna decisión de exclusión como miembro militante del partido.

El artículo 36° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 establece "que la organización política, mediante su personero legal, puede solicitar ante el JEE el retiro de un candidato o de la lista de candidatos presentada, dentro del plazo que establece el cronograma electoral aprobado por el JNE. Dicha solicitud debe estar acompañada de los documentos que acrediten la decisión de retiro emitida por la organización política...".

"No ha presentado su renuncia, es un discurso político"

Esta mañana, el presidente del JEE de Lima Centro 1, Luis Carrasco, señaló que el excongresista Daniel Mora no ha cumplido con presentar formalmente su renuncia a las elecciones congresales, pese a haber manifestado esta intención a su partido luego de que se conociera que su esposa lo denunció por agresión física el año pasado.

En diálogo con RPP Noticias, Carrasco recordó que el reglamento electoral señala que, dentro del calendario, se pueden presentar solicitudes de retiro o de renuncia hasta el 27 de diciembre. Sin embargo, precisó que el artículo 37 establece que el propio candidato puede presentar su carta de renuncia y legalizarla personalmente ante el Jurado Electoral Especial.

"Eso no ha sucedido. El señor Mora no ha presentado formalmente en el Jurado Electoral Especial ninguna solicitud de renuncia. Entonces lo que anuncia el señor Mora de que ha renunciado en todo caso es un discurso político que formalmente no ha sido encausado o presentado ante el órgano electoral", señaló.

El presidente del JEE Lima Centro también aclaró que, si bien el Partido Morado ha presentado una solicitud de retiro de la candidatura, "en ningún momento adjunta la carta de renuncia, si se aceptó y si el señor ha sido excluido como militante del partido o no".

