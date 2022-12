Los candidatos Yeni Vilcatoma (Solidaridad Nacional) y Manuel Masías (Somos Perú) plantearon sus propuestas en el programa "¿Quién tiene la razón?" | Fuente: RPP

Los candidatos al Congreso de la República Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) y Manuel Masías (Somos Perú) protagonizaron este martes un tenso momento en el programa "¿Quien tiene la razón?" cuando se tocaba el tema de la corrupción.

"Líder metido en investigaciones seriesísimas"

El exalcalde de Miraflores y candidato por Somos Perú, Manuel Masías, destacó que la organización política con la que postula a las elecciones parlamentarias del 2020 no se encuentra en la lista de partidos corruptos como es el caso de Solidaridad Nacional.

"No estamos en la lista de los partidos corruptos, no tenemos a nuestro líder metido en investigaciones seriesísimas por corrupción como es el caso del partido Solidaridad Nacional", indicó.

Manuel Masías señaló que entiende la "situación amarga" por el que atraviesa Solidaridad Nacional y sostuvo que no deberían presentarse a las elecciones del 2020 por estar involucrados en casos de corrupción.

"Más allá que Yeni sea una invitada hay una parte institucional que tiene un severo cuestionamiento de la población", manifestó.

"Clase política en su totalidad le falló al Perú"

La excongresista de Fuerza Popular y candidata ahora por Solidaridad Nacional, Yeni Vilcatoma, denostó de lo que consideró una "actitud confrontacional y agresiva" de Manuel Masías.

"Si pretende ir así con la pata en alto y atacar y golpear y creer que con ciertas pullas se va a cambiar la política, la clase política en su totalidad le falló al Perú", manifestó.

Yeni Vilcatoma sostuvo que Luis Castañeda Lossio debería retirarse de la política y resaltó que se ha sometido a las investigaciones. Sin embargo, la exparlamentaria indicó que este hecho no es razón para denostar de Solidaridad Nacional por ser un partido histórico.

"Te podría decir yo, ¿dónde estuvo Somos Perú? ¿escondido debajo de la alfombra ante tantos actos de corrupción? Y no lo hemos visto presentes en la política y que hoy de manera oportunista se presente. No, ese no debe ser el discurso para nada", dijo.

Propuestas

De otro lado, los candidatos Yeni Vilcatoma y Manuel Masías plantearon diferentes propuestas para trabajar en caso lleguen a obtener una curul en el Congreso.

La candidata por Solidaridad Nacional precisó que su partido no planteará la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Además, propuso una cadena perpetua para los corruptos, eliminar la inmunidad parlamentaria y la del Jefe de Estado.

Mientras que el candidato por Somos Perú coincidió en eliminar la inmunidad parlamentaria, pero también realizar una reingeniería en las comisiones de trabajo del Congreso y reducirlas. Asimismo, mejorar la representación parlamentaria.

