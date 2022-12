Ciro Gálvez es el candidato por Renacimiento Unido Nacional. | Fuente: Difusión

En las últimas décadas, el empleo informal se encontraba alrededor del 70%, es decir, 7 de cada 10 trabajadores en nuestro Perú no contaban con ningún derecho laboral ni protección social, por lo que no recibían ninguna protección ni beneficio por parte del Ministerio de Trabajo, la ONP, las AFP, ESSALUD, etc. Con la pandemia esa situación ha empeorado pues a fines del año pasado llegamos al 75.2% de informalidad laboral y un nivel también creciente de desempleo, por ejemplo en Lima el 12% se quedó sin trabajo solo en el último trimestre. Es decir, la pandemia no solo nos ha arrancado la vida de más de 100 mil peruanos, sino que ahora nuestras condiciones de vida han empeorado gravemente, devolviendo a millones de compatriotas a la pobreza.

El Partido RUNA promoverá el empleo pleno pues este dignifica a la persona, y es una garantía de un desarrollo económico inclusivo, de oportunidades para todos y garantía de una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Necesitamos que nuestra economía vuelva a crecer rápido pero esta vez con mayor protección de derechos de los trabajadores, para que todos los peruanos y peruanas se beneficien del crecimiento. Por ello, desarrollaremos programas de generación de empleo, principalmente en infraestructura vial y sanitaria.

Por otro lado, gran parte de la informalidad laboral está asociada a las MYPE informales. Por eso, vamos a promover también la simplificación de la formalización de las micro y pequeñas empresas. Actualmente los trámites son engorrosos ya que cuando se cumple unos requisitos aparecen otros más y cada uno con su propios costos. Reduciremos la formalización de las MYPE para que baste con una declaración jurada y puedan iniciar sus actividades, sin que las actividades de fiscalización posterior las entorpezcan. Además se les dará un período de gracia de dos años sin que paguen impuestos y posteriormente se establecerá un impuesto único, para que se beneficien de la formalidad, como el acceso al crédito, y los servicios que brinda el Estado sin que tengan que ahogarse en trámites y sobrecostos.

Con la mayor formalización de las MYPES podremos asegurar la existencia de empleo, y podremos garantizar que se cumplan derechos laborales, lo cual actualmente no ocurre y permite la explotación de los trabajadores.

Primero debemos garantizar que exista empleo pues la crisis actual está agravando el desempleo y, para quienes logran mantenerlo, aumenta la informalidad. Por eso enfatizaremos la formalización de las MYPE para que de la mano del Estado estas empresas encuentren mejores condiciones para mantenerse y crecer.

No puede ofrecerse normas laborales blandas pues estas permitieron el abuso de los trabajadores, lo cual atenta contra la dignidad de los peruanos trabajadores y es contrario al empleo pleno que propone RUNA.

Es imprescindible aumentar el sueldo mínimo vital porque actualmente no alcanza para sostener una familia dignamente debido al aumento del costo de vida y la canasta básica familiar. Pero ese aumento debe ser gradual y prudencial porque las empresas necesitan recuperarse del impacto negativo que han tenido con esta pandemia.

Te sugerimos leer