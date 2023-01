Debate Presidencial 2021: ¿Qué proponen cinco candidatos para enfrentar la pandemia de la COVID-19?

Segundo día de debate presidencial del JNE. | Fuente: JNE

Los candidatos Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), Pedro Castillo (Perú Libre), Andrés Alcántara (Democracia Directa), Hernando de Soto (Avanza País), José Vega (Unión por el Perú), y Daniel Urresti (Podemos Perú), participaron este martes en el bloque Medidas frente a la pandemia en el segundo día del debate entre los candidatos a la Presidencia de la República organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Qué proponen?

José Vega

El candidato José Vega (Unión por el Perú), decidió retirarse del debate tras asegurar "que no garantiza la democracia" y por lo tanto no presentó propuestas.

Andrés Alcántara

El candidato Andrés Alcántara (Democracia Directa), consideró que "jamás en el Perú" hubo más de 120 mil muertos por la "discapacidad, decidia y corrupción" de los partidos políticos que han gobernado el país. Y cuestionó la dependencia de vacunas por los grandes grupos farmacéuticos y propuso el uso de la "medicina ancestral".

"Por eso no hay una cuestión transparente en los contratos que hace en estos momentos el Gobierno. Vamos a dar impulso a todos los científicos peruanos (...) debemos nosotros priorizar y fabricar la vacuna para romper la dependencia en el Perú", sostuvo.

Alcántara planteó priorizar la alimentación de los peruanos a través de la agricultura familiar y así "elevar el sistema inmunológico". De esta manera, indicó, que en tres meses más medicinas se podrá ganar la batalla a la pandemia.

Hernando de Soto

El candidato Hernando de Soto (Avanza País) propuso como parte de sus medidas contra la pandemia de la COVID-19 liberar recursos del Estado como más de un millón de dólares, liberar 83 millones en activos en pueblos jóvenes en distritos lugares populares del país y unificar al país.

"Un plan mediante el cual se puede comprar directamente afuera por privados y esto permitiría que en los próximos 60 días ya podríamos todos recibir lo que es necesario desde afuera, incluyendo suficientes plantas de oxígeno (...) se trata de poder comprar privadamente y comunalmente", dijo.

De Soto aseguró que el problema con la pandemia es tener un "Estado carcocha" y por eso señaló que eso debe cambiar con el trabajo de las comunidades. Planteó la posibilidad de comprar 20 plantas de oxígeno hospitaliarias, vacunar a todo el país antes de fin de año y comprar mil ventiladores a la mitad del precio de los comprados por el Gobierno.

Pedro Castillo

El candidato Pedro Castillo (Perú Libre), afirmó que la salud debe ser un derecho constitucional en el marco de una nueva Constitución Política y dejar de ser un servicio.

"En el Perú la salud no es un derecho, es un servicio por eso sálvese quien pueda. ¿En plena pandemia cuánto costaba una mascarilla?¿un balón de oxígeno? ¿un ibuprofreno? ¿dónde estaba el Estado?¿dónde estaba el Gobierno? con la salud no se discrimina, no se lucra, no se privilegia, es un derecho constitucional por eso garantizaremos la vacuna", expresó.

Castillo propuso priorizar una vacuna contra la COVID-19 universal y gratuita, trabajar en el tema de prevención para que las personas no lleguen a camas UCI, universalizar el servicio de salud, y potenciar el sistema de atención primaria como el programa Un médico de la familia.

Ollanta Humala

El candidato Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), planteó una vacunación gratuita y universal, "y de igual manera el oxígeno". Propuso también recuperar los hospitales al primer nivel de la atención e impulsar a los estudiantes del último año de medicina puedan luchar contra la pandemia. "Priorizaremos el agua y la salud mental", agregó.

"Para atacar este problema necesitamos resolver el tema del agua, no hay agua no hay forma de lavarse las manos con jabón. Además de esto las Fuerzas Armadas tienen la capacidad junto a las universidades de producir oxígeno (...) necesitamos convocar al Consejo de Defensa Nacional, donde la Secretaría de Defensa Nacional para convocar a un grupo de ministros para tomar políticas transversales y generar proyectos de desarrollo", dijo.

Humala sostuvo que es necesario sincerar las cifras de fallecidos por la COVID-19, recuperar los hospitales llevando el oxígeno al primer nivel de atención y publicar los contratos de vacunas adquiridas.

Daniel Urresti

El candidato Daniel Urresti (Podemos Perú), aseguró que el "mejor equipo técnico" está formulando un plan de movilización logística más grande de la historia del Perú para lograr que para diciembre de este año sean vacunado el 100% de los peruanos.

"Para esto utilizaremos todos los recursos que tiene el Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y todos los trabajadores del sector salud. Además, nos aliaremos con la empresa privada que puede hacer llegar hasta el último rincón del país las vacunas. Para tener un ejército de vacunadores nos aliaremos con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas con el objeto de lograr para el 30 de diciembre todos los peruanos se encuentren vacunados", dijo.

Urresti prometió generar en los primero seis meses de gobierno un millón de empleos y con recursos públicos generar tres temas: Programas productivos de trabajo temporal, programa de construcción de 500 mil viviendas sociales y salvar a las más de 3 millones de empresas de microempresa con un fondo soberano de mil millones de dólares.

Asimismo, el exministro indicó que la prevención de la salud comienza con el agua y desagüe. En ese sentido, prometió que al término de su eventual gobierno todos los peruanos al 100% tendrán estos servicios.

NUESTROS PODCAST

"El poder en tus manos": El 29, 30 y 31 de marzo los candidatos presidenciales dan a conocer sus planes en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Son 18 participantes agrupados en tres grupos de seis. Pese a algunos candidatos en particular, la mayoría ha tenido disposición a confrontar sus propuestas.

Newsletter El Poder en tus manos

Todo lo que necesitas saber sobre las Elecciones Generales 2021. Suscríbete a nuestro newsletter El poder en tus manos, donde encontrarás entrevistas, análisis, opiniones y noticias.

Te sugerimos leer