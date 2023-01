Los candidatos protagonizaron careos en el segundo día del debate presidencial. | Fuente: Andina

La segunda jornada del Debate Presidencial 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no estuvo exenta de momentos de tensión entre los seis candidatos que fueron invitados a exponer sus propuestas.

Una sorpresiva retirada y enfrentamientos fue lo que se vio en esta segunda cita. Estos fueron los momentos más tensos del encuentro:

La retirada de José Vega

El primer momento de tensión se vivió a los minutos de iniciar esta segunda jornada, cuando José Vega, candidato de Unión por el Perú, decidió retirarse del evento debido a que, en su opinión, "no garantiza la democracia".

A él le correspondía abrir el primer bloque, sobre medidas para enfrentar la pandemia de la COVID-19; en cambio, leyó el siguiente discurso:

"Desde hace 30 años las encuestas y los medios vienen manipulando a nuestro pueblo y promoviendo la elección de sus candidatos. En estas elecciones, mi candidatura y la de otros contendores han sido ninguneadas. Hoy elevo mi voz de protesta en defensa a la verdad".

Asimismo, José Vega recordó que fue su bancada la que promovió la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, en noviembre pasado, que llevó a la toma del poder de Manuel Merino.

"Unión Por el Perú presentó y promovió la vacancia de Vizcarra, nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. Los patriotas Antauro (Humala), (José) Vega y (Ricardo) Belmont nos retiramos de este debate porque no nos garantiza la democracia", aseveró.

Tras culminar sus 30 segundos, el candidato de Unión Por el Perú se retiró del escenario y concluyó su participación en el debate presidencial.

Ollanta Humala vs Hernando de Soto

Durante el primer bloque, el candidato Hernando de Soto (Avanza País) propuso que el sector privado se involucre en la compra de plantas de oxígeno, ventiladores y vacunas contra la COVID-19. "Lo que funciona en el país es la empresa privada y las comunidades, a las que queremos empoderar", dijo. Así le respondió el expresidente y candidato del Partido Nacionalista:

Ollanta Humala: "He escuchado al señor De Soto, me parece un error plantear que los privados compren vacunas, mientras la OMS califique al virurs como una pandemia es responsabilidad de los Estados. En segundo lugar, confunde a las conunidades como si fueran un ente privado (...). Él dice que van a producir 387 mil millones de dólares y con eso crearán 150 mil puesros de trabajo, pero se han perdido 3,5 millones de puestos. Si a ese costo quiere crear más trabajo, hablamos de 4 o 5 veces el PBi o 20 años de nuestro presupuesto solo para esos puestos de trabajo".

Hernando de Soto: "Con los 150 mil me refería a la primera liberación de minas que usted, presidente, no pudo desencadenar, cuando dijo que Conga va y después no fue. Yo voy a hacer que Conga vaya, que Tía María vaya y 300 otros proyectos informales, con los cuales vamos a alcanzar las cifras que el propio presidente Humala en su tiempo no pudo hacer".

Andrés Alcántara vs Ollanta Humala y Daniel Utrresti

En el tercer bloque, referido a la seguridad ciudadana, el postulante a la Presidencia por Democracia Directa, Andrés Alcántara, arremetió contra sus contrincantes Ollanta Humala y Daniel Urresti (Podemos Perú), a quienes les recordó que no pudieron enfrentar la delincuencia cuando fueron jefe de Estado y ministro del Interior, respectivamente.

Andrés Alcántara: "El general Urresti está pidiendo refuerzos al Ejército, quiere decir que la Policía no puede, un ministro del señor Humala está demostrando que han fracasado. ¿Cómo se vuelven a presentar como candidatos a la Presidencia si ya en su gobierno han fracasado? El pueblo tiene que ser muy cauto en eelgir y no elegir a las mismas personas que han fracasado en sus políticas de seguridad".

Daniel Urresti fue el único que respondió a la alusión: "Señor Alcántara, no sé en qué país ha vivido, pero yo fui el ministro del Interior con mayor aceptación en la historia de la República del Perú".

Hernando de Soto vs Ollanta Humala

El último enfrentamiento lo protagonizaron nuevamente Hernando de Soto y Ollanta Humala, también durante el tercer bloque. Esta vez, inició el careo el candidato de Avanza País:

Hernando de Soto: "Para seguir la respuesta al comandante, ahora lo único que me falta es ganar su corazón, presidente, porque su hermano Antauro ha declarado a favor de nosotros y su papá también, solamente falta usted".

Ollanta Humala: "El señor De Soto a sus 80 años cree que ha resuelto todo, tiene el complejo de Adán, él ha hecho el tema de los fonavistas, habla con Naciones Unidas. Para mentir y comer pescado hay que tener cuidado".

