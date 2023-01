Los candidatos y las candidatas del primer debate presidencial, organizado por el JNE, ofrecieron unas intervenciones finales. | Fuente: Composición (Andina)

En la última parte del primer debate presidencial 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las candidatas Verónika Mendoza y Keiko Fujimori, junto a los candidatos Alberto Beingolea, Marco Arana, César Acuña y George Forsyth, ofrecieron una intervención final de 30 segundos cada uno.

Keiko Fujimori y Alberto Beingolea

Por sorteo, la primera en dar unas palabras fue la lideresa de Fuerza Popular, quien al principio llamó a la resistencia a quienes han pasado por la "muerte, enfermedad, tristeza" y pérdida de trabajo que trajo la pandemia de la COVID-19.

"No te dejes guiar por estas falsas promesas que significan un salto al pasado. Yo te ofrezco un plan de gobierno, un gran equipo técnico y también mi experiencia de vida. He pasado momentos difíciles, sobreviví y me levanté con más fuerzo. Eso quiero transmitirte", señaló Keiko Fujimori.

A esta intervención siguió la de Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano, quien apuntó: "Nuestras crisis políticas y sociales tienen un solo origen: la crisis de valores que vive el Perú". Según el líder pepecista, si es electo presidente del Perú, le gustaría ser recordado como "el presidente que encabezó una gran campaña para recuperar valores". "Pondremos a padre y madre de familia para recuperar el hogar y desde ahí inculcar a nuestros niños valores", dijo.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el candidato indicó que utilizará "el arte y el deporte". "El deporte enseña jugando valores como la disciplina, seguir las reglas, respetar a la autoridad. Eso es fundamental para tener un Perú mejor", concluyó.

Marco Arana y Verónika Mendoza

Por su parte, el candidato Marco Arana, del partido Frente Amplio, inició su intervención con una alusión a "la historia del fujimorismo" como "la historia de la corrupción". "La señora K es la hija de la corrupción", señaló.

Además, alertó al electorado sobre lo que considera las "nuevas cepas" del fujimorismo: "López Aliaga, Hernando de Soto, Acción Popular que también se coludió al Congreso para conseguir lo que consiguieron".

"Quiero ser el primer presidente ecologista del Perú para limpiar el país de contaminacion y de corrupcion. Es hora de cambiar, no perdamos la esperanza", finalizó.

Seguidamente, Verónika Mendoza, lideresa del partido Juntos por el Perú, expresó su agradecimiento a quienes siguieron el debate presidencial 2021 y también hizo extensivo su "abrazo solidario" a "todas las familias, en particular a aquellas que tienen en estos momentos a un familiar con COVID-19".

"Quiero decirles que en nuestro gobierno no los vamos a dejar en el abandono. Como plantean muchos candidatos aquí, quedarse de brazos cruzados o seguir con el piloto automático, nosotros estaremos a su lado para salvar la vida de nuestros familiares, garantizarles oxígeno, vacunación, chamba", indicó.

George Forsyth y César Acuña

Durante sus palabras finales en el debate presidencial 2021, George Forsyth señaló que este encuentro parecía "una reunión de otorongos". "Todos han sido congresistas y no han hecho nada. Y hoy han dicho que van a cambiar el Perú, pero los peruanos no les creemos: cómo van a ser la solución si ustedes son el problema", señaló.

De acuerdo con el líder del partido Victoria Nacional, "es el tiempo de la gente, de un gobierno que trabaje para la gente". "Hermanos peruanos, en sus manos está el poder, el cambio que necesita el Perú. Es hora de apostar por gente nueva", indicó.

Finalmente, el candidato del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, manifestó que tiene un plan y va "a ejecutarlo". "Voy a traer vacunas, voy a contratar a cien mil reservistas para que te den seguridad, voy a dar internet a todas las escuelas", precisó.

La alocución del candidato terminó con una referencia a la lucha anticorrupción: "Los corruptos a la cárcel y no saldrán mientras no devuelvan todo lo que han robado. Cuentas conmigo para salvar al Perú".

