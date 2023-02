Daniel Urresti pide compromiso de democracia a Fujimori y Castillo. | Fuente: Andina

El exministro y excandidato presidencial, Daniel Urresti, sostuvo que ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo garantizan que el próximo Gobierno sea democrático y exhortó a los postulantes a firmar un compromiso para ello.

“Seguiré insistiendo (para que firmen), porque es claro que en ambos casos (Keiko Fujimori y Pedro Castillo), no tenemos confianza de que se lleve a cabo un gobierno realmente democrático”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

Para Daniel Urresti, en el tiempo que falta para las elecciones de la segunda vuelta, los candidatos deben comprometerse a mantener la democracia en el Perú.

“Es claro de que en caso de que ellos ganen (Perú Libre) -y con lo que vienen anunciando con el señor (Vladimir) Cerrón- van a cerrar el Congreso y cambiarlo por una Asamblea Constituyente, que permita cambiar la Constitución y lo primero que van a cambiar es que se pueda reelegir el presidente”, argumentó.

“Simplemente estoy reclamando que el señor Pedro Castillo rompa públicamente con el señor Cerrón y con aquellos individuos que están relacionados con Sendero Luminoso”, dijo.

“De otra manera, voy a creer que el señor Castillo representa las ideas del pensamiento Gonzalo. Y si hasta el último día no rompe con ese entorno que representa a Sendero Luminoso, eso me llevaría a votar por el otro extremo, que es la representación viva de la corrupción y contra la cual siempre he luchado”, comentó.

En ese sentido, recalcó que el fujimorismo es la representación de la corrupción. “Toda la vida he rechazado tajantemente lo que venía haciendo el fujimorismo. El mayor daño que le ha hecho el fujimorismo al país fue destruir la institucionalidad, las instituciones se están reponiendo poco a poco”, indicó.

“Con la señora Keiko Fujimori, ya el fujimorismo nos ha demostrado de lo que es capaz. No me sorprendería que también pretenda quedarse un segundo mandato como lo hizo su padre”, expresó.

Daniel Urresti consideró que si gana Pedro Castillo “estamos aceptando renunciar a la democracia”, mientras que si Keiko Fujimori ahora quiere ganar las elecciones “tiene que firmar una hoja de ruta donde se comprometa a irse dentro de 5 años, proteger a los fiscales, no meterse en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, y permitir que después de los 5 años se sigan con las investigaciones que se le están haciendo y que no va a tomar represalias”.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización?

Te sugerimos leer