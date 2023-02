Daniel Mora dice que Julio Guzmán es desleal y niega haber agredido físicamente a su esposa. | Fuente: RPP Noticias

El exgeneral y exministro Daniel Mora renunció al Partido Morado y desistió de su candidatura al Congreso, luego de que saliera a la luz una denuncia realizada por su esposa, quien lo acusó de haberla agredido física y psicológicamente.

En diálogo con RPP Noticias, el excandidato al Congreso aseguró que "no recuerda" si existen más denuncias en su contra. "Ni siquiera fui a la comisaría para ver la denuncia, porque salí inmediatamente de mi casa para salirme del problema. Después, no he vuelto después de ocho meses, después he vuelto por pedido de mi misma esposa", explicó. Agregó que fue él quien llamó a Julio Guzmán para anunciarle su renuncia al Partido Morado.

“Le digo (a Guzmán) de esta situación, le cuento detalles que a ustedes no les he contado de mi drama, del drama de toda una familia, y que muchas familias lo sufren. Le dije que estaba dispuesto a renunciar por dignidad, y para no perjudicar al partido”, indicó. Aseguró que se sorprendió cuando la organización política en cuestión realizó un 'show'.

“Se presentan como que si me fueran a expulsar del partido porque soy un mal ejemplo para el partido. (…) Cómo es posible que salgan hablar que he engañado al partido, si yo he ayudado a organizar el partido que estaba bastante desordenado. A eso se le llama deslealtad. Si Julio Guzmán es desleal con sus dirigentes, ¿cómo será con sus militantes?”. Añadió que renunció “por dignidad” y para no perjudicar a su familia.

LA DENUNCIA

Mora también descartó haber agredido a su esposa y reiteró que su caso es “un tema familiar” que viven muchos hogares en el Perú. Asimismo, indicó que su caso está siendo utilizado políticamente, por lo que no dará más detalles de lo ocurrido.

“Mi nieto y su amigo estaban jugando con agua en los interiores de la casa y solamente les dije que salgan a jugar fuera de la casa y eso generó una respuesta de crisis emocional en mi esposa. Yo me dirigí a mi cuarto y se produjo esta discusión, yo la agarré de las manos y en ese forcejeo ella cayó en la cama, se raspó la nariz porque usa lentes, pero en ningún momento se fracturó la nariz como dicen distorsionadamente”, refirió.

Por otro lado, aseguró que en el informe del médico legista no se habla de patadas ni de una rotura de nariz. “Mi mujer es muy débil, tiene debilidad capilar, de lo que se cayó en la cama. El informe del médico legista dice que no ha habido agresión, no dice que se le ha roto la nariz, eso es una invención”, comentó.

Entre otras afirmaciones, Mora infirió que la agresión no existió debido a que el médico legista dispuso solo dos días de descanso, por lo que no hubiera podido existir un tabique roto o golpes por patadas. Finalmente, reveló que dirigentes, militantes y candidatos del Partido Morado le han expresado su solidaridad, sin embargo, evitó dar nombres.

“Julio ha pecado de deslealtad con unos de sus dirigentes. Tranquilamente solo hubiera aceptado la denuncia y no llenar de adjetivos para aprovecharse de una situación desgraciada que está pasando uno de sus dirigentes”, puntualizó.

