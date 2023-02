Daniel Abugattás sobre críticas a César Acuña: Me contaminé por la campaña en su contra y le pido disculpas

Daniel Abugattás postulará al Congreso por Alianza Para el Progreso. | Fuente: Andina

El precandidato al Congreso por Lima en la lista de Alianza Para el Progreso (APP), Daniel Abugattás, aseguró la noche de este viernes que las críticas que tuvo en el pasado para el líder de dicha agrupación, César Acuña, se dieron porque se intoxicó con una campaña mediática en su contra.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el exlegislador manifestó que se dejó llevar por las denuncias contra Acuña durante la última campaña electoral. Sin embargo, dijo que ahora ha podido revisar esas acusaciones y descubrió que fueron de una campaña en contra del líder de APP.

“Estábamos en plena campaña electoral, reconozco que me contaminé, me intoxiqué por creerle a los supuestos medios serios del Perú que realmente la campaña que hicieron contra Acuña, que la he revisado y fue brutal por todos los ángulos: el universitario, el plagio, la plata por donde lo mires y yo lo tomé como mío. Lo reconozco y le pido disculpas públicas a César Acuña el día de hoy”, dijo.

"Gobierno de ancha base"

Respecto de su regreso a la política, Abugattás dijo que decidió postular nuevamente al Congreso por el país y que considera que Acuña tiene un gran respaldo en su agrupación política para gobernar, algo que dijo los otros partidos no tienen.

“El único que tiene un aparato nacional que lo puede respaldar y estoy hablando en momentos donde vamos a necesitar muy probablemente que la gente salga a defender la democracia en el Perú”, sostuvo.

“Él va a hacer un Gobierno de ancha base, pero va a tener el soporte de un partido político que no lo tiene ninguno de los otros 25 candidatos que hay desde mi punto de vista”, agregó.

Destacó voluntad de Acuña de seguir en política

Abugattás también destacó que el líder de APP decida postular para ser presidente, pese a los logros que ha obtenido como emprendedor. En esa línea, expresó su deseo de que hubiera más empresarios que decidan incursionar en la política.

“Que quiera trabajar por el Perú siendo presidente, yo me saco el sombrero, porque todos los que tienen mucha plata en el Perú estarán en Montecarlo el día de hoy o en Niza o estarán en París, pero ¿cuántos de los que tienen mucha plata en el Perú se mojan por el país, cuántos? Ojalá hubieran 200 Acuñas metidos en la política”, dijo.

NUESTROS PODCASTS:

En este episodio de 'Espacio Vital', el doctor Elmer Huerta explica la función que cumple la mascarilla para evitar los contagios del nuevo coronavirus.

Te sugerimos leer