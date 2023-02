Congreso de la República | Fuente: Andina

El próximo 26 de enero se elegirá a los integrantes del nuevo Congreso de la República que completará el periodo 2016-2021. Una de las dudas en la población de esta elección es saber: ¿quiénes pueden postular?

El abogado especialista en derecho electoral, José Tello, aclaró a RPP Noticias sobre este panorama electoral.

"Pueden postular todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley, incluidos aquellos ciudadanos que forman parte del Congreso disuelto", afirmó.

José Tello sostiene que sí pueden postular los congresistas disueltos, pero el Jurado Nacional de Elecciones definirá, caso por caso, si finalmente un parlamentario que quiere volver puede o no ser candidato.

Es que la norma no es clara: no es posible la reelección, pero en la práctica, el Congreso que elegiremos en enero no será uno nuevo, sino que completará el periodo del que fue disuelto.

Según la Ley Orgánica de Elecciones, para ser elegido candidato a representante al Congreso de la República se requiere: ser peruano de nacimiento, ser mayor de 25 años, tener derecho al sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

