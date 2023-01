Acción Popular realizó un plenario extraordinario para definir el reglamento interno para las elecciones primarias. | Fuente: Andina

Un grupo de parlamentarios de Acción Popular planteó este sábado incluir en su reglamento interno la posibilidad de que puedan postular a la reelección en las Elecciones Generales de 2021, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no se pronuncia al respecto.

El planteamiento fue realizado por ocho legisladores de esa agrupación durante el Plenario Extraordinario en el que se iba a definir el reglamento interno para las elecciones primarias de Acción Popular, en el cual se incluyó el impedimento para que postulen los actuales regidores, alcaldes o consejeros.

Entonces, algunos delegados pidieron que también se incluya a los legisladores en este impedimento. Sin embargo, los legisladores en cuestión plantearon la posibilidad de que puedan postular a la reelección pues consideran que el partido no puede ir en contra de este derecho si es que no existe un pronunciamiento del JNE.

Precisamente sobre este punto, el congresista Franco Salinas manifestó que aún no se conoce la postura del ente electoral sobre la reelección de los actuales legisladores. Agregó que la propuesta busca apegarse a la norma electoral, por lo que esperarán a que el JNE se pronuncie.

“Creo que ninguna organización política puede adelantarse a algo que no está bien determinado. Desde mi punto de vista muy personal y jurídico como abogado creo que los congresistas actuales sí podemos postular. Creo que un partido no podría limitar un derecho que la ley misma no te impide”, sostuvo.

La propuesta de los legisladores fue rechazada por los delegados del partido durante una votación; sin embargo, el parlamentario Ricardo Burga planteó un pedido de reconsideración.

Según la reforma constitucional aprobada en el referéndum de 2018, los legisladores ya no pueden postular a una reelección. Sin embargo, los parlamentarios del Congreso disuelto en 2019 sí pudieron postular a las elecciones congresales extraordinarias, tras una habilitación del JNE que consideró que no se trataba de una postulación para un nuevo periodo legislativo completo.

