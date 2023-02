Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por otro lado, Corvetto señaló que la jornada electoral se dividirá en dos partes. De 7:00 a.m. a 9:00 a.m. acudirá a votar la población vulnerable. Luego, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. lo hará el resto de la población pero de manera escalonada, de acuerdo al último dígito de su DNI. Asimismo, informó que cada elector deberá llevar su propio lapicero al momento de votar.