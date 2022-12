César Acuña prometió un bono de S/600 en un eventual gobierno suyo. Pero los detalles aún no están claros. | Fuente: Andina

El candidato a la presidencia César Acuña confirmó en entrevista con Enfoque de los sábados que, en un eventual gobierno suyo, daría un bono de S/600 a personas que más lo necesitan. Sin embargo, los detalles no quedaron claros por una serie de contradicciones.

“Además, la gente quiere comer ahora. Hay cerca de 8 a 10 millones de peruanos que no tienen qué comer. Entonces, pensando en esos 5 millones de peruanos (sic) que no tienen qué comer, que no tienen para subsistir, vamos a emplear el bono Covid. A partir de setiembre, se les va a otorgar 600 soles mensuales por un año a cinco millones”, indicó Acuña en comunicación con RPP Noticias.

Incluso se animó a adelantar de dónde sacaría dinero para realizar este programa de bonos. Primero señaló que costaría 34 mil millones de soles, pero luego indicó “ya nosotros, viendo la caja, tenemos que reorientar cómo cubrimos este presupuesto”.

Además, comparó su programa de bonos con el Programa Reactiva Perú, que surgió el año pasado para cubrir necesidades de liquidez de las empresas peruanas afectadas por la pandemia. Estas declaraciones fueron sometidas a evaluación.

Dato a verificar: “Hay cerca de 8 a 10 millones de peruanos que no tienen qué comer”

Resultado: ENGAÑOSO

[1] ¿A qué se refiere el candidato César Acuña por peruanos “que no tienen qué comer”? El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que la pobreza monetaria, como indicador, se asocia con la “incapacidad [de una persona] para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación”. Y entre los términos sobre pobreza monetaria usados en el Perú por instituciones oficiales están pobreza total, pobreza extrema, brecha de pobreza, etc.

[2] En el Informe Preelectoral Administración 2016-2021, publicado en enero de este año por el gobierno se señala que hasta el año 2019 la pobreza se había reducido a 20,2%, como efecto del crecimiento económico. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 produjo el aumento de la pobreza. Para ello se cita al reporte técnico COVID-19: Impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú, de Unicef. Es así que se estima de manera oficial que el nivel de pobreza monetaria durante el 2020 fue de 30,3%. Además, según el mismo estudio, para el 2021 se podría reducir a 25,8%.

Unicef dio detalles de cómo el COVID -19 afectó a la población en situación de pobreza, en especial a niños, niñas y adolescentes. | Fuente: Unicef

[3] Por otro lado, debemos tener en cuenta que, según proyección del INEI, en el 2020 la población en el Perú superó los 32 millones de habitantes. Teniendo en cuenta esa cantidad de peruanos, si la pobreza monetaria para ese año se proyectó en 30.3%, quiere decir que afectó a alrededor de 10 millones de personas.

[4] De las cifras mencionadas por el candidato César Acuña solo una coincide con el dato oficial, considerando que primero indicó que hay "entre 8 y 10 millones" de afectados por la pobreza y luego menciona que se trata de 5 millones. Esto hace que su afirmación sea inexacta.

[5] ¿Qué pasó en el Perú? El economista Bruno Bellido indica que el incremento de la pobreza implica un retroceso a niveles similares del año 2010 y que las zonas de mayor pobreza actual son las regiones de Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Sin embargo, este año podría mejorar la situación. "Para el 2021 se espera una disminución en los indicadores de pobreza al estimarse una recuperación económica cercana al 10% de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas", agregó el especialista, sobre los efectos que deja la pandemia.

