Justiniano Apaza y Karina Beteta son miembros de la Comisión Permanente. | Fuente: Andina - RPP Noticias

Esta mañana, el presidente de la República, Martín Vizcarra se refirió al virtual resultado de las elecciones congresales 2020, llevadas a cabo el pasado domingo 26 de enero. El Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Solidaridad Nacional fueron los tres grandes perdedores de la jornada, dado que no superaron la valla electoral. A Fuerza Popular tampoco le fue bien: según el conteo rápido al 100% de votos de Ipsos, el partido fujimorista pasaría de tener 73 congresistas a solo 13.

“La población ha castigado la confrontación y vemos que las caras visibles del anterior Congreso que representaban esta confrontación han sido castigadas por el voto popular. Es decir, las caras visibles, que así se han presentado, no solamente en su accionar durante el Congreso sino en la campaña han tenido un mensaje de confrontación”, expresó el jefe de Estado.

Esta tarde sus declaraciones fueron comentadas por dos miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República: Justiniano Apaza, del Frente Amplio y Karina Beteta, de Fuerza Popular, quien “lamentó” las declaraciones del presidente y consideró que reflejan su “falta de liderazgo”.

“Los demócratas no podemos alegrarnos de que partidos democráticos no puedan tener presencia en este nuevo congreso. Lamento las declaraciones del señor Vizcarra, son muestra de la falta de liderazgo, falta de personalidad, porque un mandatario no puede mostrar ese tipo de apreciaciones”, sentenció. Además, consideró que la voz de la población se ha “radicalizado”, en alusión al partido Unión Por el Perú, cuyo líder, Antauro Humala, se encuentra en prisión.

“MÁS QUE RECHAZO ES UNA PROTESTA”

Justiniano Apaza, del Frente Amplio, consideró “muy relativa” la apreciación de Martín Vizcarra, por lo que se limitó a destacar que mientras no existan partidos políticos organizados, con visión e ideología, el Congreso de la República no podrá tomar decisiones.

“Más que rechazo sería una protesta por la indiferencia que han tenido los partidos tradicionales. Se ha perdido la fe y la esperanza que se deposita en los parlamentarios, fundamentalmente en el Parlamento anterior”, refirió.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Justiniano Apaza y Karina Beteta se refieren a las últimas declaraciones del presidente sobre el virtual resultado de las elecciones congresales. | Fuente: Justiniano Apaza, Martín Vizcarra y Karina Beteta

Te sugerimos leer