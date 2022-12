El asesor legal de Fuerza Popular indicó que apelarán a las nulidades que sean rechazadas. | Fuente: RPP Noticias

Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular, consideró como “un buen intento” que la personera legal de dicha agrupación, Milagros Takayama, solicitara al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la ampliación del plazo para presentar nulidades de actas electorales, pedido que finalmente fue desestimado por el organismo electoral.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Castiglioni sostuvo que, si bien no conversó con Takayama y él no participó del pedido ante el JNE, en el partido de Keiko Fujimori le indicaron que sí habrían estado detrás de esa acción.

“No he hablado con la señora Takayama, no la he visto he preguntado a uno de los integrantes y me dijo al parecer nosotros lo hemos presentado (…) No se me preguntó y yo no soy personero. Fue un buen intento, pero que permite la ley si aplica supletoriamente otras normas”, indicó.

Sobre nulidades

En esa línea, manifestó que el objetivo de estas nulidades responde a un cotejo realizado dentro de Fuerza Popular, el cual indica que podría haber algún beneficio para la agrupación en el coteo de votos. Añadió que en caso los recursos presentados les son desfavorables, apelarán ante el JNE para que se revise acta por acta en una audiencia pública.

“Del análisis y del cotejo que se ha hecho que han realizado un grupo de personas que no ha sido mi persona, se ha detectado que estas impugnaciones estas nulidades que se están pidiendo, favorecerían a Fuerza Popular”, manifestó.

“Ese es el objetivo de pedir la nulidad de las actas. Estas tienen que ser resueltas en primera instancia y serán apeladas si nos son desfavorables ante el Jurado Nacional de Elecciones y esperamos que se haga en audiencia pública con la presencia de la prensa, acta por acta, como cuando se hizo los votos de Lourdes Flores y Susana Villarán”, agregó.

Ampliación sin efecto

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, confirmó que dicho ente electoral decidió dejar sin efecto la ampliación del plazo para recibir solicitudes de nulidad de votos. Esto luego de que, a pedido suyo, se reexaminara una decisión previa que extendía el límite para la recepción de estos recursos.

Esto debido a que “no se había tenido inicialmente en cuenta” la sentencia N° 5448 del Tribunal Constitucional, respecto de un proceso de amparo en la que se señalaba que “el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos”.

"Hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y, como efecto, los plazos quedan para ambas organizaciones políticas señalados en la resolución 0086-2018 del JNE, por lo que esos plazos vencieron el miércoles 9 de junio a las 20 horas", indicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer