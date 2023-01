Candidata al Congreso y vocera de 'Con mis hijos no te metas': "No son tantas" las mujeres víctimas de violación

Mejía postula al Congreso por la agrupación Avanza País. | Fuente: Congreso de la República

La vocera de la agrupación ‘Con mis hijos no te metas’ y candidata al Congreso por Avanza País, Beatriz Mejía, dijo durante un debate que las mujeres víctimas de violencia sexual en el país “no son tantas”.

La postulante hizo esta afirmación durante un debate en el portal LP | Pasión por el Derecho con el también candidato Julio Arbizu de Juntos por el Perú. Su discurso inició refiriéndose a programas de educación sexual para evitar los abortos.

“Hay que tener una educación sexual. Yo, por ejemplo, conozco programas de educación que les enseñan a las mujeres a cuidarse de modo natural. Entonces, ¿por qué no enseñarles a las mujeres a cuidarse de modo sano para que no tengan ese problema? Y ahora me dices ‘¿y las violadas?’. No son tantas las violadas, por favor”, sostuvo.

Información corroborada

La candidata no precisó si esta información estaba corroborada por alguna entidad o estudio. Además, su afirmación no coincide con los datos a los que accedió RPP Noticias, los cuáles demuestran que la cifra de denuncias de violación ha superado en un 26.8% a los de 2018.

De acuerdo con información de Fiscalía hasta el pasado 26 de noviembre se investigaban 18,959 delitos contra la libertad sexual registrados entre enero-julio de 2019.

El año pasado en el mismo periodo, el Ministerio Público registró 14,939, lo que representa un incremento de 4,017 casos en tan solo un año.

En tanto, los registros de la Policía Nacional de enero a julio de este año muestran que la violencia sexual contra las mujeres representa el 93.4% de los casos, mientras que el 49.2% de esta cifra se concentra en adolescentes de 12 a 17 años.

Polémica previa

No es la primera vez que Mejía realiza afirmaciones sin corroboración, debido a que en una entrevista en RPP Noticias dijo que “los casos de asesinatos de personas LGTBI se dan siempre dentro de la relación de pareja”.

Al respecto, el portal OjoPúblico pudo concluir que esta afirmación de Beatriz Mejía no es verificable de acuerdo con datos del Observatorio de Derechos LGTB, que recoge cifras sobre los crímenes contra miembros de esta comunidad entre los años 2016 y 2018.

Te sugerimos leer