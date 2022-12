Norma Yarrow postula al Congreso por el partido de Renovación Popular. | Fuente: Composición

La candidata al Congreso por Renovación Popular, Norma Yarrow, defendió las propuestas del candidato a la presidencia de su partido, Rafael López Aliaga.

En conversación con Ampliación de Noticias, Norma Yarrow, actual regidora de la Municipalidad de Lima, reconoció que el líder de su agrupación política tiene una forma "dura" de comunicar.

"Rafael López Aliaga tiene un discurso que no llega a transmitir. No es un político tradicional, no tiene un discurso enmarcado y a veces su forma de pronunciarse es dura", dijo.

PROPUESTAS

Norma Yarrow detalló que, de ser electa como congresista, trabajará por impulsar obras sociales como las ollas comunes y los comedores populares. Ello de la mano con el voluntariado juvenil.

"Los programas sociales como Qaliwarma hay que darles un nuevo impulso. Hay que brindar calidad de alimentación a la población por comedores populares. El voluntariado es importante, necesitamos reactivar alimentos buscando a jóvenes que nos ayuden", indicó.

La candidata por Renovación Popular señaló además que se espera que, de ser elegidos, puedan cubrir en los primeros 100 días de Gobierno "las necesidades de la pandemia" de la COVID-19.

