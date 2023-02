El candidato señaló que la segunda vuelta se caracterizará por la polarización. | Fuente: UPC

Según la última encuesta publicada por Datum, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, obtiene el 41 % de intención de voto y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consigue un 26 % de preferencia electoral.

Este escenario fue analizado por el politólogo y director de Ciencias Políticas de la UPC, Omar Awapara, quien sostuvo que esta segunda vuelta electoral posee sus propias dinámicas, además de estar caracterizada por la polarización entre ambos candidatos.

“No se están reflejando en las preferencias a Keiko o a Pedro Castillo esta idea del mal menor. Lo que no está funcionando para el fujimorismo es posicionar a Pedro Castillo como comunista, izquierdista y demás. (…) Puede que sea cuestión de tiempo o que ya vienen escuchando esta historia hace mucho tiempo”, sostuvo.

Por otro lado, el politólogo sostuvo que, en la primera vuelta electoral, se observó un gran nivel de fragmentación, ya que no se observó ningún candidato que descollara. “Pasaron dos candidatos con un porcentaje que, en otras elecciones, no les hubiera permitido llegar a segunda vuelta”, mencionó.

En el caso de la segunda vuelta, Awapara indicó que, al parecer, había mayor decisión del electorado hacia algunos candidatos, poniendo el ejemplo de la rápida subida en intención de voto del candidato Pedro Castillo.

“Lo que más ha sorprendido de la encuesta de Ipsos y Datum es lo rápido que ha subido Pedro Castillo y lo rápido que ha consolidado su liderazgo antes de la segunda vuelta. (…) Sin duda, tanto la pandemia como los escándalos de corrupción y la crisis política de la que no podemos olvidarnos de los últimos cinco años, que precisamente una de las candidatas ha sido protagonista también ha influenciado en la actitud de los votantes hacia el sistema político y ha favorecido a un candidato que no ha sido parte de la escena política en los últimos 20 años, por lo menos no protagonista”, señaló.

