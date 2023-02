El escritor pidió a la ciudadanía a votar por Keiko Fujimori. | Fuente: Andina

El periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa consideró este miércoles que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es la única opción para poder detener el “proyecto totalitario” del también postulante Pedro Castillo y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por lo que pidió a la ciudadanía no votar en blanco o viciado.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el hijo de Mario Vargas Llosa sostuvo que la postura de Pedro Castillo y Perú Libre representa la amenaza más grande para el sistema democrático de nuestro país. Por eso, señaló que la vía democrática de cerrarle el paso a Pedro Castillo es optar por Keiko Fujimori.

“En estos momentos hay un drama desenvolviéndose en la segunda vuelta peruana. Tenemos que atajar un proyecto totalitario y solo hay una opción, no tenemos tres, no tenemos diez, no tenemos veinte, tenemos una que es Keiko Fujimori y creo que ante esa situación, debemos hacer un esfuerzo reflexivo, cuidadoso y sereno y en última instancia, desde luego, difícil”, dijo.

Mensaje a electores

Vargas Llosa dijo entender que es complicado para las personas que no votaron por Keiko Fujimori en primera vuelta, optar por ella ahora. Sin embargo, señaló que el sector que representa la candidata de Fuerza Popular plantea el respeto a la libertad en todos los campos.

“Es extremadamente difícil, angustioso, hasta dramático. En el fuero interno de cada ciudadano que no ha votado por Keiko Fujimori en la primera vuelta seguro se está produciendo ese intenso debate que se ha producido en los que ya hemos adoptado una postura pública, pero en última instancia, ese sector sí representa los valores de la libertad en todos los campos: el político, el individual, el cultural, desde luego en algunos casos el económico”, señaló.

Pide no votar en blanco o viciado

En esa línea, invocó a la ciudadanía que está inclinada a votar en blanco o viciado a que reconsideren esta postura y voten por Keiko Fujimori, pues no hacerlo sería favorecer a Pedro Castillo, dado que así funciona el sistema electoral en nuestro país.

Reconoció, además, que la decisión de votar en blanco o viciado es moralmente impecable y que él mismo la adoptó en 2001, pero que el escenario político en este momento la hace inviable para el país.

“Invoco con el mayor respeto a que reflexionen seriamente con respecto a lo que muchos de ellos parecen inclinados a hacer y es a votar en blanco o a viciar su voto. Esa opción en estos momentos solo beneficia al proyecto de Cerrón y de Castillo, porque así funciona el sistema, tú privas a quien va en segundo lugar de la posibilidad de alcanzar a quien está en primer lugar, cuando tú votas en blanco o votas viciado”, comentó.

