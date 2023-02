El político defendió su postura en un video en redes sociales. | Fuente: Facebook

Alfredo Barnechea publicó un video en sus redes sociales en donde explica su polémica respuesta sobre el salario mínimo vital en el Perú.

El precandidato a la presidencia del país -que aún necesita ganar las elecciones internas- por Acción Popular mencionó el día lunes que la remuneración básica era de “750 soles” y que “era una pregunta equivocada” a Beto Ortiz.

Ahora, en las imágenes publicadas en Facebook, el político asegura que lo dijo porque el periodista le señaló que “no tenían tiempo para los números” y mencionó “lo que creía”.

“No es que no supiera que poco antes de irse el sr. Kuczynski no subiera a 930 ese salario mínimo. Pero no creo en eso, eso es la teoría. Y es la teoría que cubre a 3 de cada 10 peruanos”, afirma en el video.

“Esta es la gran normalidad en el Perú: 7 de cada 10 peruanos que trabajan y se esfuerzan denodadamente no están cubiertos por eso. Incluso el mismo año en el que se hizo ese salario, según el propio INEI, Huancavelica tenía 700 soles. Cajamarca y Puno estaban muy cerca de los 800 soles. Tampoco se cumplía eso”, prosiguió.

Luego, mencionó otros ejemplos al respecto que demuestran que lo que dijo “es lo correcto”: “Hoy mismo, incluso los que tienen un salario formal y tenían un salario de 930, con la llamada suspensión perfecta por la pandemia, están recibiendo menos de 700 soles. Los mineros artesanales… ganan entre 550, 650 y, a veces 700. En Lima Metropolitana hay algo llamado subempleo invisible de 1 millón 200 mil personas, de las cuales 240 mil son jóvenes menores de 24 años que trabajan más de 40 horas y están muy lejos de recibir la remuneración mínima vital”.

Finalizó el video afirmando que, "realmente en la economía normal del Perú, la de la mayoría de los peruanos, con los estudios que hemos realizado, el salario mínimo está en los 750 soles".

"Eso no permite que los peruanos no tengan salud pública, y eso es muy importante en medio de la pandemia", puntualizó.

