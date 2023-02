Alberto Beingolea, candidato al Congreso de la República por el PPC. | Fuente: RPP

El candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, calificó la noche de este viernes de "inusual" la investigación preliminar que abrió la Fiscalía en su contra por el presunto delito de colusión agravada.

"Soy un hombre de Derecho. No me parece mal que investiguen, que investiguen todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar. Esta celeridad [de parte del Ministerio Público] no es habitual", manifestó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Jean D’Laura Quintana, quien integra la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, dispuso el inicio de una pesquisa por 120 días al postulante a raíz de un informe periodístico del semanario Hildebrandt en sus Trece, el cual reveló que Alberto Beingolea tuvo contrataciones con el Gobierno Regional del Callao por 90,000 soles.

El candidato aseguró que sí reunía todos los requisitos que exigía el Gobierno Regional del Callao (los estudios terminados de Maestría en Derecho Penal y un doctorado en Ciencias Políticas) para brindar una serie de asesorías (una de ellas en materia de Derecho Penal) y que fue convocado en enero del 2019 a través de una comunicación escrita de la entidad regional.

"Estoy indignado, jamás me he involucrado en este tipo de cuestiones ni he sido acusado de nada. Y ahora resulta que me están acusando por trabajar. Yo trabajo para vivir", comentó tras enfatizar que "el trabajo se realizó y está a disposición de todo el mundo".

"En el Perú, los líderes políticos, mayoritariamente, son mantenidos o los mantienen sus partidos políticos o son millonarios. Yo trabajo para vivir, dicto clases en la universidad hace muchos años", agregó.

Te sugerimos leer