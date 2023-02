Alberto Beingolea es el número uno del Partido Popular Cristiano. | Fuente: Andina

El Ministerio Público dispuso iniciar una investigación preliminar al candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, luego de que el semanario Hildebrandt en sus Trece revelara que, el pasado 17 de enero, tuvo contratos con el Gobierno Regional del Callao por el monto de S/90 mil soles.

Fue el fiscal Jean D’Laura Quintana, quien integra la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, quien dispuso iniciar una investigación preliminar por 120 días al exlegislador.

Según la disposición fiscal a la que tuvo acceso el diario La República, los servicios desempeñados por Beingolea “habrían requerido como requisito que el asesor cuente con una maestría en Derecho Penal o Ciencias Políticas”, algo que no cumpliría el candidato, de acuerdo con información de Sunedu.

Asimismo, en el documento se explica que se ha pedido al Gobierno Regional del Callao los expedientes de contratación del presidente del PPC, para determinar cuáles fueron los requerimientos, términos de referencia, estudios de mercado, cotizaciones, certificaciones presupuestarias, órdenes de servicio o contratos que sustenten haber elegido al candidato.

“Siendo que los hechos descritos darían cuenta de presuntos actos de concertación para defraudar los intereses del Estado que habría conllevado al desembolso de considerables sumas de dinero, se aprecia invocable el delito de colusión agravada”, se lee también.

Según el reporte de Hildebrandt en sus Trece, el gerente general del Gobierno Regional del Callao habría contratado directamente los servicios de Beingolea Delgado con un “interés de una persona en específico”, a pesar de que supuestamente no tuviera los requisitos necesarios para asumir las asesorías.

NIEGA REUNIÓN CON EL GERENTE REGIONAL DEL CALLAO

En declaraciones al diario El Comercio, el presidente del PPC indicó que el documento fiscal consigna información falsa y que no se reunió con el gerente regional del Callao, Jesús Percy Alvarado.

“A mí me contactó el gerente regional para una consultoría y ni siquiera me llamaron, sino que me mandaron una carta en la que me invitaban a que presente una propuesta para postular a la consultoría, pero en ningún momento hubo una reunión para arreglar nada”, acotó.

Con respecto a que no cumpliría con los términos de referencia, según Sunedu, el candidato aseguró que sí ha realizado estudios de maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú; sin embargo, aún no ha sustentado su tesis.

“Según Sunedu no tengo el título de magíster en Derecho Penal y no lo van encontrar allí porque no está inscrito. Los términos de referencia piden solo tener estudios de maestría en Derecho Penal, pero yo tengo estudios terminados de maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, solo estoy a la espera de que me asignen una fecha para sustentar, y tengo estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es decir, cumplo largamente con lo solicitado”, aseguró, y agregó que esta investigación responde a un direccionamiento político en medio de las Elecciones Congresales del próximo domingo 26 de enero.

