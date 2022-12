Zenaida Solís, congresista de la bancada del Partido Morado. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La congresista Zenaida Solís, vocera de la bancada del Partido Morado, dijo esperar que el Congreso de la República haya entendido el riesgo de utilizar de manera ligera la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, pese a que recientemente el Tribunal Constitucional rechazó la demanda competencial del Poder Ejecutivo.

"Espero que sí, pero no sé si eso sea así porque hay agendas personales y de grupo y nadie puede estar seguro. Lo que creo que ha hecho el Tribunal Constitucional es que (Martín) Vizcarra no pueda pretender reclamar algo que él abandonó. Si antes de irse ponía una medida cautelar, habría sido distinto, pero no lo hizo. No peleó nada", señaló.

En esa línea, la vocera de la bancada opinó que actualmente no es momento para impulsar un cambio en la Constitución a fin de precisar este y otros conceptos. Consultada sobre la posibilidad de que este tema esté presente en el Plan de Gobierno del Partido Morado, la parlamentaria se mostró a favor de que esto sea visto en un Congreso bicameral.

"Así las reformas que vinieran serían mejor pensadas. No estoy segura de que necesitemos una nueva Constitución, creo que se está tomando un poco el Ejemplo de Chile (…) La Constitución en este momento tiene mecanismos para cambiar progresivamente, todo se puede ir cambiado. No se necesitaría una Asamblea Constituyente ahora", apuntó.

En otro momento, Solís recordó que el Partido Morado se mostró en contra de la vacancia presidencial para evitar agudizar la crisis política en el país, tal como ocurrió en las semanas posteriores. Sin embargo, mencionó que, superada esta etapa, que para su bancada debe existir un manejo "de menos fricción" en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso.

