La congresista denunció que su programa había suspendido. | Fuente: Captura

La congresista Yeni Vilcatoma anunció mediante su cuenta de Twitter que su programa 'Sin Corrupción', el cual es emitido por el canal del Legislativo, continúa pese a que denunció que este había sido "censurado" por el presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry.

"Luego de la censura al programa 'Sin Corrupción' se está emitiendo ahora a través del canal del Congreso de la República", comunició mediante su cuenta de Twitter.

La parlamentaria, quien pidió licencia de la bancada de Fuerza Popular, había denunciado que su programa fue suspendido la noche de este último miércoles, luego de la polémica que se generó por una presunta agenda propia que la legisladora impuso en este espacio.

“Se hace de conocimiento a la opinión público que el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry Villa, ha suspendido el programa Sin corrupción de forma arbitraria y sin ningún aviso a mi persona”, dijo Vilcatoma mediante un comunicado.

La legisladora de Fuerza Popular comentó que el programa fue suspendido poco antes de que se emitiera una nueva edición en la que iba a denuncia “actos de corrupción sobre la obra de la avenida Chiclayo-Lambayeque”.

Por su lado, Salaverry negó tener injerencia en dicha decisión. "Yo como presidente del Congreso siempre he sido muy respetuoso de la manera como se ha manejado el canal del Congreso. Jamás he tenido ningún tipo de injerencia ni para presionar o pedir que se quite algún tipo de contenido", declaró.

Desde hace unos días, congresistas de diversas bancadas piden que se dé de baja el programa de la también parlamentaria Yeni Vilcatoma que se emite por el canal del Congreso. “Sin corrupción” es el nombre de este espacio conducido por la legisladora de Fuerza Popular y que se transmite cada miércoles por un espacio de 30 minutos.

