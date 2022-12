Francesco Petrozzi es miembro de la bancada Liberal. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Francesco Petrozzi cuestionó duramente a la legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma por tener un programa de televisión en el canal del Congreso. El parlamentario, exintegrante de la misma bancada, calificó como "surrealista" que se use la señal abierta para hacer "talk shows".

"No me parece informativo. Me parece personalista y con un afán absurdo y estúpido de figurar porque, visto que no va a haber reelección, no le encuentro la razón para que alguien quiera figurar. Acá se viene a figurar legislando, no se viene a figurar haciendo talk shows", cuestionó el legislador.

Luego de precisar que el canal del Congreso no pertenece a la vicepresidencia del Congreso, Petrozzi señaló que no existe necesidad para que los legisladores cuenten con un espacio de televisión. Agregó que, en caso la fujimorista tiene un caso que denunciar, debería hacerlo a través de otros medios.

"Personalismo porque está enseñando que la que resuelve ese tipo de problemas aquí en el Parlamento es ella y eso no es así. Es como si yo quisiera autoproclamarme el hombre de la cultura en el Parlamento cuando hay muchísimos congresistas que se ocupan", anotó.

