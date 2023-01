Petrozzi será investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria. | Fuente: Andina

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó este lunes por mayoría iniciar una indagación preliminar en contra de Francisco Petrozzi, tras la denuncia que interpuso en su contra la legisladora Yeni Vilcatoma.

El pasado 20 de mayo, la fujimorista denunció a Petrozzi por criticar el programa que tiene en el canal del Congreso y por haberla llamado 'La Gisela del siglo XXI'. En su carta, Vilcatoma también denunció haber sido víctima de violencia contra la mujer.

"Me ha faltado el respeto tratándome sin ningún tipo de tolerancia inobservando la cortesía que debe primar en las relaciones entre congresistas al haber declarado y cuestionado el programa que dirijo en el canal del Congreso refiriéndose a mi persona como 'La Gisela del siglo XXI', además de manifestar que tengo un afán absurdo y estúpido de figurar, ejerciendo así violencia contra la mujer en mi agravio", se lee en el documento de la acusación.

Vilcatoma además recordó que, según el reglamento de la Comisión de Ética, "el congresista debe desarrollar sus funciones con respeto, probidad y sobriedad" y que su trato y relaciones con los demás parlamentarios "debe desenvolverse en un clima de urbanidad y armonía imperando la debida atención, la educación y la cortesía".

Declaraciones de Petrozzi

El pasado 17 de mayo el congresista Francesco Petrozzi cuestionó duramente a la legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma por tener un programa de televisión en el canal del Congreso. El parlamentario, exintegrante de la misma bancada, calificó como "surrealista" que se use la señal abierta para hacer "talk shows".

"No me parece informativo. Me parece personalista y con un afán absurdo y estúpido de figurar porque, visto que no va a haber reelección, no le encuentro la razón para que alguien quiera figurar. Acá se viene a figurar legislando, no se viene a figurar haciendo talk shows", cuestionó el legislador.

