Absalón Montoya Guivin: 'No sé si el camino que seguiré será una exitosa recuperación o el que me acerque al lecho de muerte' | Fuente: Congreso de la República

El congresista Absalón Montoya Guivin (Frente Amplio) anunció este martes, durante la sesión virtual del Pleno, que se convirtió en una cifra más en la pandemia de la COVID-19 al contagiarse con el virus SARS-CoV-2.

Durante el debate parlamentario sobre el voto de confianza al Gabinete de Walter Martos, el legislador mostró a través de su cámara web un documento que sería el resultado positivo al nuevo coronavirus.

"Hoy me he convertido en un número. Con este resultado estoy contribuyendo a las estadísticas del Ministerio de Salud. No sé si el camino que seguiré será una exitosa recuperación o el que me acerque al lecho de muerte. Esa es nuestra realidad", dijo.

Absalón Montoya afirmó estar cansado de observar el sufrimiento de los peruanos por la pérdida de sus familiares ante la falta de medicamentos, oxígeno medicinal o camas de Unidad de Cuidados Intensivos en plena pandemia.

"¿Qué hizo el Ejecutivo? poco o casi nada. Pero nunca hubo la lucha contra el acaparamiento por parte de los grupos de poder. Asimismo, señor presidente exhorto a no olvidar a los pacientes con cáncer y enfermedades raras que también requieren ser atendidas y no olvidar el primer nivel de atención", expresó.

Además, el parlamentario solicitó equipar adecuadamente a los profesionales médicos que luchan contra la COVID-19 y no enviarlos a instituciones de salud similares a "campos de concetración" para finalmente llamarlos "héroes".

De acuerdo al Ministerio de Salud, el país registra 483 133 casos positivos y 21 276 fallecidos por nuevo coronavirus. Mientras que 329 404 personas vencieron a la enfermedad.

