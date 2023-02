Walter Martos | Fuente: PCM

El vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, adelantó que su bancada le otorgará el voto de confianza al Gabinete que preside Walter Martos en el entendido que se trata del mismo equipo ministerial al que ya su agrupación respaldó el último martes."Sí, vamos a darle la confianza, es coherente y lógico siendo que no hay un cambio sustancial y es el mismo equipo, pues no hay ningún motivo por qué no dársela", declaró a la Agencia Andina.No obstante, Rennán Espinoza consideró que el nuevo Gabinete Ministerial debe tener un estilo distinto, reconocer los errores cometidos, rectificar y actuar con mayor pragmatismoEn ese sentido, indicó esperar que el mensaje que lleve Walter Martos este martes sea mucho más preciso, corto y dedicado específicamente o por lo menos en un mayor porcentaje al tema de la pandemia por el nuevo coronavirus. "Cuando se presentó el premier Cateriano yo le expresé que de las 46 hojas de su discurso dos se referían a la pandemia y 26 al tema económico. Nosotros creemos que debe haber un equilibrio entre ambas cosas. (…) qué hacemos si no tenemos seres humanos en buen estado de salud", cuestionó.

Rennán Espinoza consideró también que el mensaje debe ser breve al señalar que ya se le ha dado mucho tiempo a la discusión sobre el voto de confianza, además de tratarse del mismo equipo ministerial y la misma situación."Hemos estado mañana, tarde, noche y madrugada, entonces no le demos más tiempo a algo que ya está casi decidido. Deberíamos escuchar un mensaje corto e irnos al voto porque también los congresistas ya se han expresado, así que no hay que dedicarle más tiempo a esto", sostuvo. En opinión del parlamentario, tras la exposición de Cateriano no hubo tanto debate sino más bien expresiones, "toda una lírica y lastimosamente muchos legisladores repitiendo lo mismo". Para evitar repetir esa situación, el congresista de Somos Perú dijo que su bancada está evaluando hacer una única presentación que resuma todo su postura en aras de no hacer uso innecesario del tiempo.(Con información de Andina)

Te sugerimos leer