El congresista Franco Salinas, vocero de Acción Popular, negó rotundamente que su grupo parlamentario esté planeando presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva, así como tampoco había pensando censurar a la exministra Pilar Mazzetti o al presidente Francisco Sagasti.

“Con la supuesta censura de la exministra Mazzetti, nos echaron la culpa de que había renunciado por el maltrato y por una supuesta censura que estaba corriendo por el fuero parlamentario (...) cosa más alejada de la realidad, la señora renuncia porque se había vacunado”, expresó en RPP Noticias.

De igual manera, Salinas aseguró que su bancada está concentrada en la lucha contra la pandemia y en brindar facilidades al Ejecutivo, mas no en promover una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso.

“Yo como vocero de la bancada más grande, yo no he recibido, no he leído, y mucho menos hemos promovido una moción de censura. Personalmente lo niego, como vocero de un grupo parlamentario de 24 congresistas, nunca recibí ningún tipo de censura de que se firme, ni siquiera que se lea”, aseveró.

“Hay algunas voces que dicen (que quieren censurar a la Mesa Directiva), tienen derecho a expresarse pero en este momento niego rotundamente que se esté corriendo una moción de censura a la Mesa Directiva”, recalcó Salinas.

PERITAJE A LOS CONGRESISTAS

El Congreso ha aprobado un peritaje para comprobar que los parlamentarios no han sido inoculados con las vacunas contra el coronavirus. “Hay un sentir que se ha puesto de moda firmar declaraciones juradas y hemos creído que eso no es suficiente”, dijo Franco Salinas.

Asimismo, señaló que de comprobarse que los congresistas han faltado a la verdad y recibido la vacuna, deberán ser sancionados a la brevedad posible, ya que dada la coyuntura sería un aprovechamiento del cargo.

“Lo primero que tendría que hacerse de manera inmediata es que se tendría que pasar a (la Comisión de) Ética para que sea suspendido del ejercicio parlamentario con el mayor castigo y, luego, recibir algunas denuncias constitucionales que estamos viendo en el caso de la exministra y el expresidente”, precisó.

