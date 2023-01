Congresista María Céspedes del Frepap. | Fuente: Congreso

La vocera del Frepap, la congresista María Céspedes, anunció que su bancada apoyará la moción de vacancia presidencial. Como argumentó, indicó que tomaban esta decisión para "que inicie un proceso de transparencia en la política peruana”.

Al inicio de su intervención, responsabilizó de la crisis política al presidente Vizcarra. “La causa [de la crisis] no la genera este Parlamento, la causa de este inconveniente lo generó usted y lo generó porque no ha cumplido con la idoneidad de un presidente, de rodearse de gente capaz, que es una falsedad. No puede ser falsedad, porque esa es su voz, presidente”, dijo la congresista Céspedes.

Para la congresista, el presidente no ha reconocido su mal accionar y asegura que el Frepap “estamos llamados a corregir una actitud y comportamiento inmoral”. “La definición de incapacidad moral es tener una actitud reprochable”, dijo.

La vocera dijo que es deber del Congreso vacar al presidente Vizcarra para que sea investigado.“¿Qué ejemplo puede dar a las futuras generaciones, a los nuevos jóvenes políticos, si él (Martín Vizcarra) no tiene una conducta proba?”, cuestionó la parlamentaria.

La crisis política en Perú arrancó el pasado jueves 10 cuando se difundieron unas grabaciones secretas de Vizcarra aparentemente coordinando con sus más estrechas colaboradoras cómo ocultar sus lazos con el cantante Richard Cisneros, un controvertido personaje a quien el presidente conocía desde la campaña electoral de 2016.

Swing es investigado por sus múltiples contratos irregulares en el Ministerio de Cultura para temas de consultoría poco justificables desde que Vizcarra asumió la Presidencia en 2018.

El Congreso admitió a debate la moción de vacancia presidencial. El Ejecutivo presentó una medida competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, que aceptó lo primero pero denegó lo segundo. A consideración del Ejecutivo el TC debe aclarar el concepto "incapacidad moral", recogido en la Constitución pero cuya interpretación es tan amplia que permite cualquier pretexto por parte del Congreso para destituir a un presidente.

NUESTROS PODCAST

Entrevistas ADN | Escucha las veces que quieras el momento en que surgió la noticia. Entrevistas ADN es el podcast que reúne las entrevistas más relevantes de Ampliación de Noticias, programa emblemático de RPP.

Te sugerimos leer