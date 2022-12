El congresista Mauricio Mulder le increpa a Salvador del Solar que sonría mientras está exponiendo en la Comisión de Constitución. | Fuente: Congreso de la República

Un momento tenso se vivió la tarde de esete miércoles en la Comisión de Constitución del Congreso de la República cuando el congresista aprista Mauricio Mulder increpó al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, por el hecho de que este último sonreía mientras el parlamentario exponía. “Perdón, si hay un chiste que se ha contado y no me lo quiere compartir, y usted se ríe; sería bueno que me cuente el chiste, porque la verdad es que…”, interrumpió Mulder su exposición. Inmediatamente, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, le pide interceder por medio de la presidencia del grupo de trabajo.

“Pero, como lo veo al señor Del Solar sonriente y muy contento, entonces no sé a qué se deba eso, sería bueno que comparta el chiste”, prosiguió Mauricio Mulder, mientras que el jefe del Gabinete atinó a reír. El aprista continuó diciendo que este no es un momento de chiste porque está viendo al “presidente del Consejo de Ministros (del) país decir que estamos al borde de un golpe de estado”.

Sin embargo, Salvador del Solar -en su alocución- no habló de golpes de estado. El jefe del Gabinete Ministerial dijo que el pedido de adelanto de elecciones se debe por dos motivos: el primero, es un “contexto de extremada polarización política” y el segundo, una “crisis de corrupción y legitimidad que es excepcionalmente grave”.

Previo a este tenso momento, Mauricio Mulder estaba explicando que el Apra, en años anteriores, tuvo que hacer alianzas con el PPC y la izquierda “porque así funciona el sistema democrático”.

Salvador del Solar había sostenido que la constitución del 79 y del 93 fortalecieron al presidente para que pueda disolver el Congreso. “La del 79, y del 93, respectivamente, fruto de una Asamblea Constituyente de mayoría del Partido Aprista Peruano y de un Congreso Constituyente democrático de una mayoría fujimorista”, dijo.

