La exministra de Salud Pilar Mazzetti consideró que el pedido de inhabilitación política que el Congreso está por definir en el marco del caso 'Vacunagate' "no es proporcional" con su función al frente del Ministerio de Salud y al manejo de la pandemia durante ese periodo.

"La evaluación de los hechos nos parece incorrecta, por lo tanto, la sanción que se me pretende imponer no guarda relación alguna con la conducta que he seguido en el desempeño de mi cargo. Se comenta erróneamente que el resultado del manejo de la pandemia es responsabilidad de la gestión. Quiero destacar que la pandemia nos ha encontrado con un déficit en el sistema de salud de muchos años", refirió.

Durante su presentación ante el Pleno, Mazzetti negó que su proceso de vacunación contra la COVID-19 con la vacuna de Sinopharm, fuera de los ensayos clínicos de este laboratorio, proceso por el cual desde el Congreso se ha presentado un informe final que recomienda su inhabilitación política por 8 años en el marco del caso 'Vacunagate'.

"Quiero reiterar que no he dejado sin protección a otros, como se ha dicho, pues aún hoy siguen sin emplearse varios centenares de dosis de vacuna", dijo la exministra durante su presentación ante el Pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa.

Al inicio de la presentación, Pilar Mazzetti mencionó que tuvo que acudir a la sesión sin su abogado luego de que el Pleno del Congreso negara su pedido de reprogramación. La exministra consideró que esta "ausencia de flexibilidad" pone el riesgo su derecho a la defensa durante este procedimiento, dentro del cual denunció una "precipitación evidente".

"Se me niega en este actuar precipitado la oportunidad de contar con mi abogado para esta audiencia. Aunque me presento ante el Pleno del Congreso, se me reduce a una situación de indefensión y de extrema vulnerabilidad, se me priva el derecho de contar con un abogado que exponga, desde el punto de vista Constitucional, porque consideramos que existen errores graves durante este proceso", reclamó.

Cuestiona proporcionalidad de la sanción

En otro momento, la exministra de Salud ratificó que no fue testigo de la reunión entre la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete y el presidente Francisco Sagasti en la que, presuntamente, la excanciller le comunicó sobre su vacunación. Además, negó haber tenido conocimiento del proceso de vacunación de cualquier funcionario público.

"En ningún momento he presenciado ninguna conversación entre la exministra y el presidente. No he sido testigo de esa conversación. Igualmente, reitero que en ningún momento se me ha consultado sobre la vacunación del expresidente Vizcarra, ni del actual presidente ni ningún otro funcionario importante", relató.

Pilar Mazzetti volvió a reconocer que cometió un "error de criterio" y un "error político" al vacunarse fuera de los ensayos clínicos; no obstante, reconoció que, si bien actualmente esta conducta puede ser cuestionada éticamente, en aquel momento existía un marco legal establecido por autoridades fuera del despacho ministerial.

"He reconocido primero que nadie y he pagado el precio político y he pedido disculpas, pero de ahí a decir que no se han protegido los intereses nacionales y no hemos trabajado al servicio de la Nación, hace ver que no se ha evaluado en forma integral la situación y, sobre todo, la magnitud de los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos", culminó.

