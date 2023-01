Martín Vizcarra presentó acción de amparo contra proceso que busca inhabilitarlo por 10 años

Martín Vizcarra enfrenta un pedido de inhabilitación en el Congreso. | Fuente: Foto: Archivo Presidencia / Video: RPP Noticias

El expresidente Martín Vizcarra anunció que presentó este lunes una acción de amparo ante el Poder Judicial en contra del proceso de inhabilitación que está en marcha en su contra por el caso vacunagate. La Comisión Permanente del Congreso verá esta semana el informe que recomienda inhabilitarlo políticamente por el plazo de 10 años.

Lo que Martín Vizcarra argumenta es que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha respetado el debido proceso al aprobar el informe por su vacunación secreta, concluyendo que no se escuchó su defensa y que no se atendieron sus pedidos para reprogramar las citaciones que se le hicieron porque coincidían con diligencias fiscales y judiciales.

Martín Vizcarra recordó, además, que ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para que se devuelva el informe que plantea inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pues considera que dicho grupo de trabajo incurrió en vicios procesales al aprobarlo.

A través de una carta, el abogado Fernando Ugaz sostiene que el informe viola el principio de la legalidad, además del derecho a la comunicación previa y detallada de los hechos imputados al exmandatario por el caso ‘Vacunagate’, en que también están involucradas las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

"La Subcomisión ha vulnerado y trasgredido el debido proceso, pues la norma le habilita a calificar la procedencia, pero no le permite calificar la acumulación, siendo que ello debe ser posterior, lo cual, evidencia una actitud contraria a la norma, contrario al propio procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso", indican.

La defensa del exmandatario también consideró que "ningún organismo del Estado, menos el Congreso, puede investigar infracciones constitucionales cometiendo infracciones constitucionales", algo que está proscrito por la Constitución.

Comisión Permanente verá informe esta semana

La Comisión Permanente verá este jueves 8 de abril, desde las 8 de la mañana, el informe final sobre las denucias constitucionales 423 y 427 contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por la presunta infracción a la Constitución Política del Perú.

Días atrás, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe del caso 'Vacunagate' en el que se recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Martín Vizcarra, por ocho años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año a la excanciller Elizabeth Astete.

"Quince votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra, se aprueba el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas 423 y 427 con cargo a redacción por técnica parlamentaria", indicó el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la citada subcomisión.

La votación se realizó luego de que el congresista Jim Mamani (Unión por el Perú) presentó a esta subcomisión su informe donde se halla responsabilidad del expresidente por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 fuera de los ensayos clínicos y por haber gestionado que su esposa y su hermano también se inmunicen.

