El pleno del Congreso aprobó este viernes inhabiltar políticamente a las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm fuera de los ensayos clínicos.

Primero se votó el informe referido a la excanciller. Con 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó inhabilitarla para el ejercicio de la función pública por un año.

En el caso de la exministra Pilar Mazzetti, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por ocho años tuvo el respaldo de 83 parlamentarios, mientras que ninguno en contra y ninguno se abstuvo.

El informe final, que además recomendaba inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Martín Vizcarra, contó con la aprobación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales antes de pasar a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno.

La votación de la Comisión Permanente del Congreso contra Martín Vizcarra tuvo un resultado de 26 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, contra Elizabeth Astete tuvo una votación de 24 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, mientras que la recomendación contra Pilar Mazzetti tuvo un respaldo de 25 votos en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.

"No es proporcional"

Durante su presentación ante el Pleno previo al debate, Pilar Mazzetti consideró que el pedido de inhabilitación política en su contra "no es proporcional" con su función al frente del Ministerio de Salud y al manejo de la pandemia durante ese periodo.

"La evaluación de los hechos nos parece incorrecta, por lo tanto, la sanción que se me pretende imponer no guarda relación alguna con la conducta que he seguido en el desempeño de mi cargo. Se comenta erróneamente que el resultado del manejo de la pandemia es responsabilidad de la gestión. Quiero destacar que la pandemia nos ha encontrado con un déficit en el sistema de salud de muchos años", refirió.

Asimismo, negó que su proceder haya afectado el proceso de vacunación contra la COVID-19 con la vacuna de Sinopharm.

"Quiero reiterar que no he dejado sin protección a otros, como se ha dicho, pues aún hoy siguen sin emplearse varios centenares de dosis de vacuna", dijo la exministra durante su presentación para ejercer su derecho a la defensa.

