El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, insistió en su defensa a su colega de bancada y presidente del Congreso, Manuel Merino, por la llamada telefónica que realizó a miembros de las Fuerzas Armadas antes de plantearse una moción de vacancia presidencial.

"El presidente del Congreso hizo una llamada a la tranquilidad de la nación ante el rumor de una posible vacancia presidencial que genere inestabilidad", indicó tras participar en Junta de Portavoces.

Ricardo Burga argumentó que si uno habla de vacancia presidencial al día siguiente tu tasa de referencia sube y tu unidad de riesgo país crece. Por eso, indicó, que Manuel Merino llamó a la tranquilidad a todos los sectores ante un proceso de vacancia bajo el respeto a la Constitución Política y las leyes.

"Llamó al comandante general de la Marina y no a ningún otro comandante. El Congreso tiene cuatro edecanes, uno por cada instituto armado, y él tiene derecho de llamar a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas en cualquier momento", sostuvo.

El parlamentario de Acción Popular cuestinó también a los periodistas por consultar sobre la razón de la llamada de Manuel Merino a las Fuerzas Armadas en vez de preguntar por el pronunciamiento del jefe del gabinete, Walter Martos.

"¿Crees que el presidente del Congreso ha incurrido a un error?, ¿crees que ha sido un llamado a la sedición?, ¿crees que ha llamado a un golpe de Estado?, ¿crees que un golpe de Estado se hace llamado a un almirante? No sean ingenuos. No desviemos el tema principal. El tema principal es que el señor Vizcarra nos ha mentido y está tratando de desviar el tema para no venir al Congreso para dar explicaciones. Eso es lo fundamental", dijo en referencia a los audios revelados por Edgar Alarcón.

