El presidente Martín Vizcarra se presentó por unos minutos ante el Parlamento para ofrecer sus descargos en medio del inicio del proceso de vacancia presidencial. Aseguró que “lo único ilegal" que ha sido comprobado hasta el momento es la grabación clandestina de los audios. Ante la representación nacional, pidió sinceras disculpas, “porque todo lo acontecido en el marco de estos audios, partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno”. Luego de ofrecer su discurso, se retiró del Congreso para continuar con sus actividades oficiales que incluye un viaje a la región La Libertad.

Al inicio de su intervención, dijo que se presentaba en el Congreso, a pesar de que muchas las personas le aconsejaron que no lo hiciera, debido a que se “podría avalar un procedimiento que no se acoge a Ley”.

“También me dijeron que no lo hiciera porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados y yo como presidente de la República no debería exponerme a ello. Yo no creo eso. Estoy convencido que es importante darle una señal a la población que nuestra democracia debe ser fuerte y que a pesar de las opiniones que tenemos y que pueden ser discrepantes, lo más importante es venir y dar la cara”, señaló.