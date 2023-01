Karem Roca indicó que no ha sido su interés el dañar la imagen y reputación de la Marina de Guerra del Perú. | Fuente: Congreso / Andina

La exasesora del despacho presidencial, Karem Roca, se rectificó de sus declaraciones sobre supuestas "escuchas telefónicas" realizadas por la Marina de Guerra del Perú a congresistas de la República.

A través de una carta notarial presentada el lunes 14 de septiembre, Roca indica que se rectifica en sus declaraciones brindadas el 7 de julio en una sesión reservada de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"No es cierto que me conste y sepa que inteligencia de la Marina, realice escuchas telefónicas desde Palacio de Gobierno, a los parlamentarios" y agrega: "No ha sido mi interés el dañar la imagen y reputación de la Marina de Guerra del Perú".Karem Roca aprovechó para argumentar que el audio difundido por su exabogado Fabio Noriega contiene "abundante información inexacta" construida a partir de una "sugerida estrategia legal". Además, lamentó que el letrado haya grabado esa conversación para luego utilizarla políticamete.

"Reitero una vez más que no formo parte de un complot político para desestabilizar el Gobierno, ya que, como se puede apreciar de las publicaciones difundidas, la única perjudicada, moral y económicamente, es la recurrente y toda mi familia", expresó.

Al respecto el Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra, informó que la carta notarial de Karem Roca llega luego que el procurador público adjunto de la institución armada le remitió un documento para aclarar sus expresiones.

"La Marina de Guerra del Perú reafirma su compromiso de irrestricto respeto al marco legal y constitucional, así como de rechazo a cualquier acto de de que ponga en riesgo la imagen de la institución", mencionó.

El mandatario Martín Vizcarra, también hizo mención de este documento durante su presentación en el Pleno antes del debate de la moción de vacancia presidencial.

"La señora Karem Roca en uno de los audios manifestó que la Marina de Guerra del Perú hacía grabaciones vía chuponeo a los congresistas. Aquí está la carta notarial donde la señora desmiente esta información, dirigida a la Marina, diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló", dijo.

