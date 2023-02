Vacancia presidencial | Fuente: Congreso de la República

Luego que el mandatario Martín Vizcarra concluyó este lunes se defensa ante el pedido de vacancia presidencial en el Pleno del Congreso de la República, las reacciones de diversos parlamentarios no tardaron en surgir.

Decisión en bloque

El parlamentario Aron Espinoza, de Podemos Perú, manifestó que votará a favor de la vacancia presidencial. Sin embargo, informó que su bancada se reunirá a la 1:00 pm para tomar una decisión para "votar en bloque". Además, sostuvo que el Jefe de Estado no aclaró nada.

"Yo me preguntaría por qué el señor Presidente no ha respondido a las preguntas en la moción de vacancia, esa sería mi primera pregunta. Y por qué no ha afirmado o desmentido los WhatsApp que desmienten lo que el día que con el señor Hernández tenía una relación laboral", expresó.

"Sería bueno un cuarto intermedio"

El congresista Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, solicitó a la Mesa Directiva un cuarto intermedio para articular con sus colegas de bancada una decisión sobre la moción de vacancia presidencial. No sin antes cuestionar la defensa que realizó el presidente Martín Vizcarra.

"Teniendo en cuenta de que el señor Vizcarra ya se retiró y el abogado que trajeron, supongo yo, solamente para que cargue la maleta también ya se fue porque no le dejaron ni hablar, sería bueno un cuarto intermedio", dijo dentro del hemiciclo.

Activar el Acuerdo Nacional

La legisladora Carolina Lizárraga, del Partido Morado, solicitó activar el Acuerdo Nacional para solucionar la crisis política entre el Congreso y el Poder Ejecutivo a raíz de la solicitud de vacancia presidencial.

"Que tenga como ejes: primero, el cese de la confrontación política; segundo, el respeto al calendario y la transparencia electoral de las elecciones generales del 2021; y tercero, la coordinación de una mesa multinivel y multiinstitucional para la crisis sanitaria", manifestó.

"Elecciones sin garantías"

La bancada del FREPAP señaló que la estabilidad económica, política y social no se perderá si procede una vacancia presidencial. Además, indicó que no permitirá que esta crisis política ocasione "elecciones sin garantías y con riesgo de fraude".

"La estabilidad económica, política y social no se perderá si procede una vacancia, los congresistas tienen que definir su voto en base a lo escuchado, a los hechos y las denuncias presentadas. A favor o en contra será una decisión democrática y constitucional.", precisó.

NUESTROS PODCASTS'Espacio vital': En este programa el Dr. Elmer Huerta dio cuenta de un estudio preliminar que halla relación de la calidad del aire con las hospitalizaciones de enfermos por causa del nuevo coronavirus.

Te sugerimos leer