El congresista de Podemos Perú indicó que no existe consenso en el Congreso para vacar al presidente. | Fuente: Andina

Esta mañana, luego de que el abogado del presidente Martín Vzcarra, Roberto Pereira, llegara hasta el Congreso para elaborar la defensa del mandatario en contra de la vacancia presidencial, el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, intervino como uno de los primeros parlamentarios en el debate.

El exministro del Interior aseguró que no votará a favor de la vacancia presidencial, pues sabe que no existe consenso para vacar al presidente. “Señores, congresistas, no nos engañemos. Ni hoy ni mañana va a haber vacancia presidencial. Sabemos de antemano que no existe consenso”, señaló tras retirarse la mascarilla.

Asimismo, se refirió a los audios que involucran al mandatario y consideró que “revelan un ambiente sórdido, impropio” y probables delitos. “El señor Martín Vizcarra cierra su mandato como un pie de página en la historia de la república. de aquí a julio Vizcarra habitará Palacio pero será un muerto viviente", agregó.

“A falta de bancada, aquí, en este congreso, a pesar de que tiene una bancada no oficial, que deje de golpear al Congreso, que deje de utilizarnos de punch in ball para ganar puntos”, dijo también en referencia al presidente.

Finalmente, el parlamentario de Podemos Perú hizo un llamado a concentrar los esfuerzos en combatir la pandemia de la COVID-19, poniendo un énfasis en la crisis económica que atraviesa el país.

“Quiero dirigirme a nuestros compatriotas, para decirles que hoy el Perú está herido en varios flancos, en el flanco de la salud, en el flanco de la economía, en el flanco de la seguridad”, comentó.

