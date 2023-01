Entrevista a Úrsula Letona en el programa ¿Quién Tiene la Razón? en RPP. | Fuente: RPP

La congresista Úrsula Letona reveló este lunes que últimamente se ha mantenido alejada de Fuerza Popular y que su única relación con la bancada ha sido a través de la lideresa del partido, Keiko Fujimori.

“He estado muy alejada de Fuerza Popular por diferencias a la interna que mantengo con algunos miembros hasta hoy”, afirmó en entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP.

Además, aseguró que su “relación con Fuerza Popular en los últimos meses solamente ha sido con Keiko Fujimori”. La lideresa del partido naranja permanece en el penal Anexo de Mujeres, en Chorrillos, cumpliendo una orden de prisión preventiva por 36 meses.

Denuncia por tráfico de influencia

Por otro lado, respondió por la denuncia que interpuso en su contra un gremio de pescadores artesanales por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la administración de justicia. Esta acusación fue archivada este lunes por la Comisión de Ética.

La legisladora señaló que su relación con el empresario pesquero Óscar Peña Aparicio fue “netamente comercial”. “Cuando yo fui abogada pesquera, él proveía de pesca a algunos clientes del estudio. No he sido su abogada ni su apoderada. En segundo lugar, el señor Peña nunca me ha pedido un favor político”, aseguró Letona.

“No firmé el proyecto del congresista Sarmiento, no participé en la Comisión Permanente donde se debatió este tema. Firmé un dictamen que no favorece al señor Peña”, agregó.

Pedro Chávarry

Entre otros temas, Letona afirmó que necesario “cerrar el capítulo de Pedro Chávarry”. “O bien tiene que proceder una acusación con fundamentos o bien tiene que haber un archivo. Siento que este tema nos está polarizando y nos aleja mucho del Ministerio Público, cuando debemos ser aliados en la lucha contra la corrupción”.

Además, afirmó que revisará “con la mayor profundidad y objetividad” la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra de Chávarry, cuando esta llegue a la Comisión Permanente del Congreso, de la cual Letona forma parte.

Con seis votos de Fuerza Popular y otros cinco en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó este lunes la denuncia presentada por Zoraida Ávalos contra su antecesor por el deslacrado de oficinas en el Ministerio Público.

