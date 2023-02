Congreso de la República. | Fuente: Congreso

El levantamiento de la cuarentena es una decisión que toma el presidente de la República después de haber escuchado a los especialistas en temas sanitarios y en seguridad ciudadana. El ministro de Defensa adelantó ayer su opinión, precisando que él solo juzgaba desde el punto de vista de la seguridad a favor del mantenimiento. Basta con observar lo que pasa en otros países para notar que se trata de una decisión que debe tomar en cuenta características sociales y culturales específicas de cada país. En nuestro caso, se trata sobre todo de la calidad de las viviendas y de la informalidad laboral, es decir del 70% de trabajadores que vive de lo que produce cada día, al margen de la ley, sus garantías y sus beneficios.

Tres de nuestros países vecinos están pasando por un momento particularmente difícil: Brasil tuvo por primera vez más de 600 muertos en un solo día, Chile superó la barrera de 1,500 infectados en 24 horas, la alcaldesa de Guayaquil afirma que una tercera parte de los guayaquileños se hallan infectados por el coronavirus. También los países europeos abordan con diferencias el fin del confinamiento: Francia reiniciará clases escolares, Alemania permite la reanudación del campeonato de fútbol, los daneses se precipitan a las peluquerías, Italia autoriza la presencia de fieles en las misas, aunque con mascarillas y sin tocar el agua bendita.

Según cálculos hechos por el Comité Covid-19 de Google, los peruanos hemos salido menos de nuestras casas que en otros países, lo que no ha servido de mucho porque los mercados han sido más contagiosos y las viviendas menos aptas para frenar la infección: menor espacio, mayor falta de agua potable. Por eso, la prioridad debe ser evitar la falta de higiene y la indisciplina en los mercados, el hacinamiento en el transporte público y las colas en los bancos. El Colegio Médico propone que la cuarentena se mantenga en seis regiones y 10 distritos de Lima.

Mientras tanto el Congreso decidió prescindir de la observación formulada por el presidente Vizcarra a la ley que suspende los peajes. Sólo uno de los congresistas votó en contra, 25 se abstuvieron y 102 se libraron a una competencia de retórica desinformada y proclamas grandilocuentes. La voz del congresista Napoleón Puño, elegido en Tumbes con 6,000 votos, resonó solitaria para pedir algo de sentido común: que la controvertida ley sea discutida en la comisión especializada. Pero, como dice el refrán, “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Peor aún, no hay tampoco coherencia en la lucha contra la corrupción: los congresistas han cambiado el régimen de la presentación de sus Declaraciones de intereses. De manera que será difícil saber qué intereses particulares defiende cada cuál. En relación a la legalización de los colectiveros, por ejemplo. Triste jornada en el Congreso.

Como vamos a entrar a un fin de semana de expectativa y tensión, conviene destacar los esfuerzos de algunas instituciones para ofrecer manifestaciones culturales vía digital. El Comercio entrevista al director de la Alianza Francesa, Nicolas Mezzalira, especialista en gestión pública en tiempos de catástrofe. La plataforma digital de la Alianza Francesa ofrece desde visitas guiadas al Louvre hasta conciertos de la música más reciente. Las industrias culturales no han sido tomadas suficientemente en cuenta en los planes de reactivación, pese a que cada vez hay más jóvenes que producen música, espectáculos, videos, fotos, cine y artes plásticas. Recordemos: más riqueza genera en Estados Unidos el cine y la música que la industria aeronáutica. Y no tiene ministerio de Cultura. Nosotros tenemos ministerio, pero no hemos visto que haga mucho por la cultura viva en nuestro país, la que genera ideales, amplitud de horizontes, comunicación profunda y autoestima.

Las cosas como son

