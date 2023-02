Pleno del Congreso reconformó comisión que elegirá a nuevos magistrados del TC | Fuente: Foto: Congreso

El magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez calificó de "excesivamente veloz" la reconformación de la comisión del Congreso que tiene como objetivo elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, lo cual se terminaría por realizar el 30 de junio según el cronograma propuesto por el presidente de la comisión especial.

"Se trata, en este último periodo, de un proceso excesivamente veloz, muy rápido, precipitado, que quizás no otorgue la seriedad del caso, la formalidad del caso, a la labor que debe de cumplir la comisión. Consideramos que en la comisión no todos son abogados experimentados", señaló en diálogo con RPP Noticias.

El abogado e historiador mencionó como ejemplo a la labor de la Junta Nacional de Justicia, la cual, pese estar conformada únicamente por reconocidos abogados, tarda un tiempo considerable al momento de definir sanciones para jueces o elegir a nuevos magistrados. Sin embargo, reiteró que en el caso de la comisión del congreso no cuentan con esta experiencia.

"Eso significa que (en la comisión del Congreso) no conocen el tema, no tienen un conocimiento técnico, no conocen a los candidatos ni su trayectoria, porque a los juristas se le conocen en el campo de su especialidad", precisó.

Pese a este cuestionamiento, el magistrado reconoció que esta elección forma parte de una atribución del Congreso; no obstante, insistió en que "el problema es el momento y algunas recomendaciones que se dieron". Al respecto, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanas recomendó que este procedimiento se realice de manera transparente.

"En ese procedimiento (elección) ha habido discusiones, por ejemplo, hubo un grupo de postulantes que fue retirado. También está el momento político: no puede negarse que hay una nueva conformación del poder, tanto del Ejecutivo como del Congreso. No puede negarse que hay también un debate sobre el Tribunal Constitucional y su conformación", indicó.

